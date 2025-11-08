  • Спортс
Анастасия Кирпичникова: «Перед Олимпиадой было адски тяжело, столько слез пролито. Люди думают, что выигрывать легко, но не знают, сколько всего стоит за этим»

Анастасия Кирпичникова: медаль Олимпийских игр была мечтой детства.

Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова поделилась эмоциями от серебра Олимпиады-2024. Она завоевала медаль на дистанции 1500 м. 

До 2023 года спортсменка выступала за сборную России.

– В Париже вы сказали, что после медали эмоционально нужно было переварить все перед дистанцией 800 метров. Вы не привыкли к такому вниманию? К таким эмоциям?

– Это была мечта детства, и когда она исполняется, это невероятные ощущения. Я смогла завоевать медаль, я шла к ней и даже не настраивалась на несколько медалей, особенно со всеми ситуациями, которые были перед Парижем. Я думала, что у меня вообще нет шансов. И когда все это случилось, меня просто не хватило психологически еще на одну дистанцию.

– Потому что это была не просто медаль, а весь этот ажиотаж и трибуны, которые кричали «Ана!»

– Это правда было очень приятно, я шла к тому, чтобы были увидеть такие эмоции у людей... Но на тот момент я даже не могла переварить все случившееся.

Но многое поменялось после Олимпиады, в том числе в моей самооценке. Я стала намного увереннее в себе. Да, может быть, результаты у меня немного похуже, чем тогда, но это связано с тем, что я пока не готова начать тренироваться так, как делала это до Олимпиады.

– Это было адски тяжело?

– Да. Столько слез было пролито, сколько было всего. Люди видят только, когда выигрываешь, думают, что это легко, а сколько всего стоит за этим, они не думают.

– Были проблемы со здоровьем?

– Нет, со здоровьем перед Олимпиадой не было никаких проблем. Просто случилось выгорание прямо за месяц перед Олимпиадой. Я не знаю, как с этим справилась. Иногда я уходила с тренировок, потому что тренер видел, как мне плохо. Он говорил: «Ну все, выходи из воды».

– Ваш суровый тренер может такое сказать?

– Уже да. Раньше не мог. Сейчас уже намного лучше стало. По крайней мере, со мной он точно стал мягче, потому что я уже свою основную цель выполнила, а сейчас нужно дальше искать мотивацию.

– Понимаете, как Кэти Ледеки раз за разом возвращается в топ после каждой Олимпиады?

– Нет. Вот серьезно, я не понимаю. Думаю, у нее вообще отпуска нет. Она просто целый год плавает. Хотя, может быть, у нее есть выходные, ха-ха. Слышала, она, по-моему, в какой-то год все-таки отдыхала, – сказала Кирпичникова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
