Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й

8 ноября в Казани прошел второй день соревнований.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Казань
Женщины
100 м, спина
1. Алина Гайфутдинова – 57,26
2. Анастасия Дуплинская – 57,78
3. Арина Хитева – 58,11
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,03
2. Дарья Клепикова – 25,61
3. Арина Хитева – 25,81
800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 8.19,88
2. Софья Дьякова – 8.22,48
3. Арина Пантина – 8.23,87
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 49,02
2. Павел Самусенко – 49,66
3. Мирон Лифинцев – 49,93
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин – 22,24
2. Роман Шевляков – 22,34
3. Даниил Марков – 22,51
Микст
Комбинированная эстафета 4х50 м
1. Санкт-Петербург-1 – 1.38,18
2. Новосибирская область – 1.39,19
3. Калужская область-1 – 1.39,81
