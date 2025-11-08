  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й

Колесников победил на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

8 ноября в Казани прошел второй день соревнований.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м, спина

1. Алина Гайфутдинова – 57,26

2. Анастасия Дуплинская – 57,78

3. Арина Хитева – 58,11

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,03

2. Дарья Клепикова – 25,61

3. Арина Хитева – 25,81

800 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 8.19,88

2. Софья Дьякова – 8.22,48

3. Арина Пантина – 8.23,87

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 49,02

2. Павел Самусенко – 49,66

3. Мирон Лифинцев – 49,93

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин – 22,24

2. Роман Шевляков – 22,34

3. Даниил Марков – 22,51

Микст

Комбинированная эстафета 4х50 м

1. Санкт-Петербург-1 – 1.38,18

2. Новосибирская область – 1.39,19

3. Калужская область-1 – 1.39,81

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
