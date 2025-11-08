Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й

Колесников победил на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

8 ноября в Казани прошел второй день соревнований. Плавание на короткой воде Чемпионат России Казань Женщины 100 м, спина 1. Алина Гайфутдинова – 57,26 2. Анастасия Дуплинская – 57,78 3. Арина Хитева – 58,11 50 м, баттерфляй 1. Арина Суркова – 25,03 2. Дарья Клепикова – 25,61 3. Арина Хитева – 25,81 800 м, вольный стиль 1. Ксения Мишарина – 8.19,88 2. Софья Дьякова – 8.22,48 3. Арина Пантина – 8.23,87 Мужчины 100 м, спина 1. Климент Колесников – 49,02 2. Павел Самусенко – 49,66 3. Мирон Лифинцев – 49,93 50 м, баттерфляй 1. Олег Костин – 22,24 2. Роман Шевляков – 22,34 3. Даниил Марков – 22,51 Микст Комбинированная эстафета 4х50 м 1. Санкт-Петербург-1 – 1.38,18 2. Новосибирская область – 1.39,19 3. Калужская область-1 – 1.39,81