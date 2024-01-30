Татьяна Покровская: «Путин – мой выбор. Спорт и Россия будут развиваться и становиться сильнее с таким человеком»

Татьяна Покровская объяснила, почему поддерживает Владимира Путина.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию вошла в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента России 2024 года.

«Я очень горжусь, что появилась в этом списке доверенных людей и буду голосовать за нашего президента. Путин – мой выбор.

Спорт и Россия будут развиваться и становиться сильнее с таким человеком, как Владимир Путин», – сказала Покровская.

Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России