Татьяна Покровская: «Путин – мой выбор. Спорт и Россия будут развиваться и становиться сильнее с таким человеком»
Татьяна Покровская объяснила, почему поддерживает Владимира Путина.
Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию вошла в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента России 2024 года.
«Я очень горжусь, что появилась в этом списке доверенных людей и буду голосовать за нашего президента. Путин – мой выбор.
Спорт и Россия будут развиваться и становиться сильнее с таким человеком, как Владимир Путин», – сказала Покровская.
Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России
никак
Да и из твоего списка одни деды или те, кому уже терять нечего лол
Я вот вообще не уверен в этом.
Во-первых, неизвестно сколько ещё Путин может просидеть в кресле президента. Если инфа что он не пьёт и не курит верна, то при нынешнем уровне фармакологии и круглосуточным присмотром от лучших врачей страны, он может ещё лет 10-15 у власти просидеть.
Во-вторых, даже если он крякнет или сам уйдёт, "знамя управления страной" могут подхватить люди из его окружения, которые продолжат его дело и вектор политики. И никому не придётся ни от чего отмываться.
Как тебе такой вариант?
P.s ну и Покровской самой уже 73 года на секундочку. Тупо может и не выпасть шанс успеть там от чего-то отмыться)