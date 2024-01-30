Татьяна Покровская: «Путин – мой выбор. Спорт и Россия будут развиваться и становиться сильнее с таким человеком»

Теги синхронное плавание Владимир Путин Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Татьяна Покровская объяснила, почему поддерживает Владимира Путина.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию вошла в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах президента России 2024 года.

«Я очень горжусь, что появилась в этом списке доверенных людей и буду голосовать за нашего президента. Путин – мой выбор.

Спорт и Россия будут развиваться и становиться сильнее с таким человеком, как Владимир Путин», – сказала Покровская.

Ротенберг, Губерниев, Великая, Алекно, Позднякова, Брусникина, Олюнин вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

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32 комментария
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Как же потом они будут отмываться от этих списков..
+45
-7
+38
Ответ Аврал
Как же потом они будут отмываться от этих списков..
73 года Покровской
никак
+26
-2
+24
Так развиваться, что до зимбабве чуток осталось)))
+26
-4
+22
Вообще интересное развитие у нашей страны по мнению Покровской: спорт уже почти 2 года в полной изоляции(за исключением теннисистов), а цены в стране за время санкции выросли почти вдвое.
+22
-1
+21
Ответ Аврал
Как же потом они будут отмываться от этих списков..
Обычно) типа заставляли под дулом пистолета, время такое было
+17
-2
+15
Продолжим развитие в обратном направлении. Сколько же ещё отрицательных рубежей не достигнуто, будет у дедушки целых 12 лет на это, если здоровье позволит.
+13
-1
+12
Ответ seppblatter@mail.ru
Вообще неизвестные ноунеймы: Юрий Башмет, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Шаман), Юлия Барановская, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Ирина Винер, Владимир Машков, Никита Михалков, Татьяна Навка, Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров и еще 330 плюс минус таких же
Если ты не заметил, то мы на спортивном сайте и речь идёт о спортсменах.

Да и из твоего списка одни деды или те, кому уже терять нечего лол
+10
-1
+9
По большому счету одни ноунеймы в доверенных лицах у Путина. Если лет 10 назад пропаганда могла себе позволить личностей вроде Овечкина, Аршавина и т.п., то теперь для широких масс вообще не особо известные личности, что символично и отражает отношение к Путину.
+12
-5
+7
Ответ Гроссмейстер Д
Вообще интересное развитие у нашей страны по мнению Покровской: спорт уже почти 2 года в полной изоляции(за исключением теннисистов), а цены в стране за время санкции выросли почти вдвое.
ВВП номинальный 2012 года равен ВВП номинальному 2023 года, уже больше 10 лет застой экономики
+6
0
+6
Ответ z80zz
Так ,Овца до сих пор в теме, правда от туда где жопа в тепле
Не, Саня с начала сво помалкивает в тряпочку)
+6
-1
+5
При нём развиваться будут разве только карманы лизоблюдов.
+5
-1
+4
доразвивались уже((
+5
-1
+4
Ответ Аврал
Как же потом они будут отмываться от этих списков..
А почему ты уверен что им при жизни придётся это делать?
Я вот вообще не уверен в этом.
Во-первых, неизвестно сколько ещё Путин может просидеть в кресле президента. Если инфа что он не пьёт и не курит верна, то при нынешнем уровне фармакологии и круглосуточным присмотром от лучших врачей страны, он может ещё лет 10-15 у власти просидеть.
Во-вторых, даже если он крякнет или сам уйдёт, "знамя управления страной" могут подхватить люди из его окружения, которые продолжат его дело и вектор политики. И никому не придётся ни от чего отмываться.
Как тебе такой вариант?

P.s ну и Покровской самой уже 73 года на секундочку. Тупо может и не выпасть шанс успеть там от чего-то отмыться)
+3
0
+3
Кормушка она такая. Любого в г..вне измажет
+5
-3
+2
Ответ Makeav
По большому счету одни ноунеймы в доверенных лицах у Путина. Если лет 10 назад пропаганда могла себе позволить личностей вроде Овечкина, Аршавина и т.п., то теперь для широких масс вообще не особо известные личности, что символично и отражает отношение к Путину.
Так ,Овца до сих пор в теме, правда от туда где жопа в тепле
+3
-1
+2
Пора бы всем этим лизоблюдам успокоиться. И без их поддержки ВВП в очередной раз станет бессменным президентом.
+4
-2
+2
Я до сих пор не верю, что у тренера вообще нет мозгов. Поклоняться такому человеку просто преступление, потому что он разрушил судьбы спортсменов.Спортсмены остаются без Олимпийских игр, без международного статуса, и говорить, что это мой президент, просто ужасно. Видимо, в России еще немало глупых людей, которые до сих пор боготворят того некомпетентного человека, который постоянно только и успевает врать. Когда его слушаешь, понимаешь, что никакого допинга Валиева не употребляла. Спасибо за понимание.С уважением.
+5
-4
+1
Скорые выборы это просто неописуемая радость для спортса. Столько новостей, столько тухлятины, столько гневных комментариев. Просто пир. Спортс, даешь больше Путина, еще больше!
+2
-1
+1
Ещё сильнее? Может уже и так нормально...
+1
0
+1
Да идит вы со своим ......
+1
0
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Вообще неизвестные ноунеймы: Юрий Башмет, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Шаман), Юлия Барановская, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Ирина Винер, Владимир Машков, Никита Михалков, Татьяна Навка, Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров и еще 330 плюс минус таких же
и все пытаются сунуть язык как можно глубже
+1
0
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Вообще неизвестные ноунеймы: Юрий Башмет, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Шаман), Юлия Барановская, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Ирина Винер, Владимир Машков, Никита Михалков, Татьяна Навка, Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров и еще 330 плюс минус таких же
А кто такой Анатолий Торкунов?
+1
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вы бы курили меньше, госпожа Татьяна
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Ответ Аврал
Как же потом они будут отмываться от этих списков..
А вот перед кем даже если и когда?
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мадам в думу метит, а что соревнования закрыты, а выживать надо
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Ответ Makeav
Не, Саня с начала сво помалкивает в тряпочку)
Боится что мобилизуют, хотя у него паспорт USA в кармане
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шершавый. тёплый....
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Ответ andrey kaluga
Так развиваться, что до зимбабве чуток осталось)))
А Зимбабве то за что с маленькой буквы?
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