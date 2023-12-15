Алла Шишкина: «Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?»
Синхронистка Алла Шишкина считает, что нужно ехать на Игры в нейтральном статусе.
«Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?
Когда я была спортсменкой, я, естественно, тоже думала о том, что неважно, нейтральный статус у нас или нет. Я всегда говорила о том, что все знают, из какой мы страны, нас знают в лицо, знают нашу команду и техника нашего исполнения в любом случае всем в мире известна, и сразу будет ясно, что вышла команда из России.
Если это на самом высоком уровне поддерживается, то, конечно, те спортсмены, которые имеют возможность поехать в нейтральном статусе, должны ехать.
Другое дело, что каждый будет сам выбирать, на что он готов пойти. Нужно понимать, какие будут ограничения со стороны Международного олимпийского комитета. Например, в моем виде спорта команды не могут участвовать. Два человека – это уже команда. К сожалению, у нас никто не поедет, даже кто очень хочет. Вот это самое тяжелое.
МОК больше половины наших спортсменов сразу же от Олимпийских игр отстранил. Тут даже ты не решаешь, едешь или нет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит