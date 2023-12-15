Алла Шишкина: «Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?»

Синхронистка Алла Шишкина считает, что нужно ехать на Игры в нейтральном статусе.

«Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?

Когда я была спортсменкой, я, естественно, тоже думала о том, что неважно, нейтральный статус у нас или нет. Я всегда говорила о том, что все знают, из какой мы страны, нас знают в лицо, знают нашу команду и техника нашего исполнения в любом случае всем в мире известна, и сразу будет ясно, что вышла команда из России.

Если это на самом высоком уровне поддерживается, то, конечно, те спортсмены, которые имеют возможность поехать в нейтральном статусе, должны ехать.

Другое дело, что каждый будет сам выбирать, на что он готов пойти. Нужно понимать, какие будут ограничения со стороны Международного олимпийского комитета. Например, в моем виде спорта команды не могут участвовать. Два человека – это уже команда. К сожалению, у нас никто не поедет, даже кто очень хочет. Вот это самое тяжелое.

больше половины наших спортсменов сразу же от Олимпийских игр отстранил. Тут даже ты не решаешь, едешь или нет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит