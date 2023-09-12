Покровская об участии в Олимпиаде: «Если мы находимся под финансированием государства, мы должны выполнять то, что важно стране»

Теги синхронное плавание Владимир Путин Олимпийская сборная России Татьяна Покровская Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Татьяна Покровская прокомментировала слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что если мы находимся под финансированием государства, мы должны выполнять то, что важно стране. Другое дело, если бы готовились индифферентно, как‑то сами по себе – тогда да.

Хочется, конечно, чтобы все в полной мере было по всем порядкам, но так не получится. Да и что нам думать, мы отстранены уже...» – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

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8 комментариев

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A K
Ты, лошадь, из моих налогов деньги получаешь, а слушаешь людей, которые из страны все до последнего гвоздя вынесли, называя себя "государством". Диссонанс не ощущаешь?
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тыковка
Татьяна, я как честный налогоплательщик, формирующий бюджет государства, разрешаю вам ехать на олимпиаду
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Паломей Корзинкин
"...мы должны выполнять то, что важно стране. "

Стране или налогоплательщику?
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Dmitriy Racheev
Или это призыв к госперевороту, или она отождествляет свою страну с частным опг императора
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Дмитрий Тараканов
тогда сиди дома и загнивай, как спортсмен
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