Покровская об участии в Олимпиаде: «Если мы находимся под финансированием государства, мы должны выполнять то, что важно стране»

Татьяна Покровская прокомментировала слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что если мы находимся под финансированием государства, мы должны выполнять то, что важно стране. Другое дело, если бы готовились индифферентно, как‑то сами по себе – тогда да.

Хочется, конечно, чтобы все в полной мере было по всем порядкам, но так не получится. Да и что нам думать, мы отстранены уже...» – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.