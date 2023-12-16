Карякин о вхождении в «Команду Путина»: «Владимир Владимирович – лучше всех. Он единственный, кто может объединить людей»

Теги Владимир Путин Сергей Карякин Политика Матч ТВ Шахматы

Шахматист Сергей Карякин считает честью войти в «Команду Путина».

Карякин вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году.

«Мне выпала большая честь второй раз в жизни войти в команду Владимира Владимировича Путина, стать его доверенным лицом. Я считаю, что сейчас это максимально важно и актуально. Страна стоит на пороге больших изменений, время сложное.

Именно сейчас проявляется народная поддержка нашего лидера как среди народа, так и известных людей из разных сфер деятельности. Владимир Владимирович – лучше всех. Он – единственный, кто может объединить всех людей», – сказал Карякин.

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

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84 комментария
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Глубже каряка, еще глубже!
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нет предела человеческой мерзости
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Кто больше всех либералов клянет, тот больше всех владимычу лижет. Это классика
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Ответ Товарищ Наркотик
Кто больше всех либералов клянет, тот больше всех владимычу лижет. Это классика
Особенно комично, когда Россия кроме Лады Гранты(Калины) разработанной в 90-е при Ельцине ничего производить не может
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«Владимир Владимирович – лучше всех. Он единственный, кто может объединить всех людей»

Ага. Против себя.
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Коричневый язык
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Некоторые цифры он выдумывает на ходу. врет даже глазом не моргнет. Какая нахрень здесь компетентность.
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Развалил армию, развалил экономику, страна вымирает по 600 тыс в год.
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Боюсь что кумир проиграл бы любому мало-мальски нормальному кандидату. См. опыт Беларуси. Поэтому нормальных нет и не будет, а будут карикатуры типа главы КПРФ. Про Карякина же даже и говорить противно.
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Объединить всех против себя..
+15
-1
+14
Лижет ногу, лижет руку,
лижет в пояс, лижет ниже,-
как кутенок лижет суку,
как котенок кошку лижет.
А язык?! На метров тридцать
догонять начальство вылез —
мыльный весь, аж может бриться,
даже кисточкой не мылясь.
Все похвалит, впавши в раж,
что фантазия позволит —
ваш катар, и чин, и стаж,
вашу доблесть и мозоли.
+14
-2
+12
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Это тут причём вообще? Дальше про омерику рассказывать начнёшь?
+12
-1
+11
Ответ lenson
Развалил армию, развалил экономику, страна вымирает по 600 тыс в год.
600 ? о_0
Уже 2 или 3 год более 1 млн.
И это он еще не начинал.
+9
-1
+8
Вспоминается старый советский анекдот про "ну товарищи, это уже слишком".
+8
-1
+7
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Кто бы его развалил, будь он действительно великим? Так, колосс на глиняных ногах..
+7
0
+7
Перспективная ветка.
+10
-3
+7
- Я люблю ПЖ!
- А я его ещё больше ку!!!
---
Всё-таки кин-дза-дза гениальный фильм...
+8
-2
+6
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
80% из ВЦИОМ.
+6
0
+6
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Какая цена за баррель при Ельцине была, а какая при Путине? Просто, поинтересуйтесь, уважаемый.
+7
-1
+6
"- А если хорошие люди соберутся и убьют всех плохих, это значит что мы будем жить среди хороших людей?
-Нет, это значит что мы будем жить среди убийц"
+7
-2
+5
Карякин доверенное яйцо Путина.
+5
0
+5
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Если взять стартовые возможности одного и другого, и посмотреть результат, то по коэффу эффективности алкаш явно выше.
+6
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+5
Блаженное лицо Путина
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0
+4
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Ага, а Земля - плоская
+5
-1
+4
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Ельцина нету уже почти четверть века, и как достижения у нас? На соседнюю страну напали? Мож компании типа эпла запустили? Мож автомобиль типа Тойоты?че вы фапаете на Пу?
+5
-1
+4
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Судя по комментариям только ты за него)
+3
0
+3
Гроссмейстер по оральным ласкам , видимо решил больше не играть больше с мировыми мастерами . Прощай Легенда .
+3
0
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Ффууууу, но тут не об глубоколизании: этапы объединения всех со всеми.
1 Мюнхен-2007- объединил цивилизованный мир в настороженности к попытке начать вторую холодную войну.
2 Грузия-2008 - объединил не только грузин с абхазцами и россиянскими, но и начав войну (не холодную) на периферии Европы - бывшие республики нерушимого в опаске, и страны-соседи с запада в чётком понятии и разделении экономических и политических интересов РФ
3 Украина (Крым и Донбасс)-2014 - объединил не только украинцев в понимании, что есть экс-"старший брат" под его водительством...
4 2014, Кремль - объединил всех россиян в "желании" не есть вкусные продукты из цивилизованных стран
5 2019, Кремль - объединил всех россиян, готовящихся к выходу на пенсию
6 Украина (показал те самые 4 направления) февраль-2022 - объединил последних неверующих украинцев с теми, кто им рассказывал, как обстоят дела на самом деле
7 Кремль-2022, сентябрь, второй раз за 7 месяцев объединил не желающих стать пушечным мясом, и их вменяемых родственников в желании и намерениях
8,9,10этс - допишите сами
+3
0
+3
Всё правильно! Вообще не понимаю, зачем детям на операции смс-ками собирают всей страной, если можно просто приложить ребёнка к фотографии ВВ и исцеление мгновенно произойдёт!
+4
-1
+3
Ответ Артем Л
На выборах.
Я был наблюдателем на выборах и видел как рисуют эти 80%)
+3
0
+3
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