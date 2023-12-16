Карякин о вхождении в «Команду Путина»: «Владимир Владимирович – лучше всех. Он единственный, кто может объединить людей»
Шахматист Сергей Карякин считает честью войти в «Команду Путина».
Карякин вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году.
«Мне выпала большая честь второй раз в жизни войти в команду Владимира Владимировича Путина, стать его доверенным лицом. Я считаю, что сейчас это максимально важно и актуально. Страна стоит на пороге больших изменений, время сложное.
Именно сейчас проявляется народная поддержка нашего лидера как среди народа, так и известных людей из разных сфер деятельности. Владимир Владимирович – лучше всех. Он – единственный, кто может объединить всех людей», – сказал Карякин.
Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»
Ага. Против себя.
лижет в пояс, лижет ниже,-
как кутенок лижет суку,
как котенок кошку лижет.
А язык?! На метров тридцать
догонять начальство вылез —
мыльный весь, аж может бриться,
даже кисточкой не мылясь.
Все похвалит, впавши в раж,
что фантазия позволит —
ваш катар, и чин, и стаж,
вашу доблесть и мозоли.
Уже 2 или 3 год более 1 млн.
И это он еще не начинал.
- А я его ещё больше ку!!!
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Всё-таки кин-дза-дза гениальный фильм...
-Нет, это значит что мы будем жить среди убийц"
1 Мюнхен-2007- объединил цивилизованный мир в настороженности к попытке начать вторую холодную войну.
2 Грузия-2008 - объединил не только грузин с абхазцами и россиянскими, но и начав войну (не холодную) на периферии Европы - бывшие республики нерушимого в опаске, и страны-соседи с запада в чётком понятии и разделении экономических и политических интересов РФ
3 Украина (Крым и Донбасс)-2014 - объединил не только украинцев в понимании, что есть экс-"старший брат" под его водительством...
4 2014, Кремль - объединил всех россиян в "желании" не есть вкусные продукты из цивилизованных стран
5 2019, Кремль - объединил всех россиян, готовящихся к выходу на пенсию
6 Украина (показал те самые 4 направления) февраль-2022 - объединил последних неверующих украинцев с теми, кто им рассказывал, как обстоят дела на самом деле
7 Кремль-2022, сентябрь, второй раз за 7 месяцев объединил не желающих стать пушечным мясом, и их вменяемых родственников в желании и намерениях
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