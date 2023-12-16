Карякин о вхождении в «Команду Путина»: «Владимир Владимирович – лучше всех. Он единственный, кто может объединить людей»

Шахматист Сергей Карякин считает честью войти в «Команду Путина».

Карякин вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году.

«Мне выпала большая честь второй раз в жизни войти в команду Владимира Владимировича Путина, стать его доверенным лицом. Я считаю, что сейчас это максимально важно и актуально. Страна стоит на пороге больших изменений, время сложное.

Именно сейчас проявляется народная поддержка нашего лидера как среди народа, так и известных людей из разных сфер деятельности. Владимир Владимирович – лучше всех. Он – единственный, кто может объединить всех людей», – сказал Карякин.

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»