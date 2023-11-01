Депутат Свищев о вузовских льготах для спортсменов: «Это мотивация и возможность реализовываться по ходу карьеры»

Депутат Свищев считает, что вузовские льготы станут мотивацией для спортсменов.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому победители Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право зачисления в спортивные вузы без экзаменов.

«Это мотивация для наших спортсменов и возможность реализовываться по ходу спортивной карьеры. Конкретные соревнования еще будут определяться правительством, но нужно говорить о крупных международных событиях, таких как Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего. Это важный стимул, помимо непосредственно материального, который получат спортсмены.

В условиях незаконных санкций и запретов на выступление наших спортсменов на крупнейших международных соревнованиях Россия будет создавать крупнейшие события внутри страны. А подобные меры, указанные в законопроекте, несомненно будут повышать статус соревнований», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.