Журова о вузовских льготах для чемпионов Игр дружбы и БРИКС: «Скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно знает на порядок больше, чем второразрядник»

Теги Светлана Журова Скандинавская ходьба Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Коньки/шорт-трек

Светлана Журова объяснила вузовские льготы для чемпионов Игр дружбы и Игр БРИКС.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому победители Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право зачисления в спортивные вузы без вступительных экзаменов.

– Давайте скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно на порядок больше знает, чем второразрядник. ЕГЭ им все равно сдавать надо.

Я сдавала все предметы, но не сдавала специализацию.

– К инициативе для киберспортсменов как относитесь?

– Теперь у нас есть Игры будущего, значит, будут и соответствующие кафедры. Скандинавская ходьба тоже спорт.

– Победители крупных международных стартов – это единицы, а победители Игр БРИКС, Игр дружбы, это куда большее количество людей. Победителей Игр БРИКС в том же плавании будет много.

– Они все равно проплывут быстрее тех, поступай они на общих основаниях. К тому же не будет их так уж много. Лидеры у нас на годы, многие из них уже учатся или закончили.

А для спортсменов сдать экзамен по специализации порой это момент, когда нужно быть на сборах. Такое предложение – это просто мера поддержки, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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10 комментариев

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Olga.t
"Спортсмен высокого уровня всё равно знает больше... "

Что он знает больше? И больше кого?
Мы же видим, что эти самые спортсмены уходя в обычную жизнь, как правило не обладают обычными даже школьными знаниями, у них скудные знания, плохая речь.
И самое печальное, что они считают это нормой для себя, не пытаются наверстать упущенное.
Не все конечно, но многие...
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Katerina Sunny
Спортсмены, итак, нигде толком не учатся, начиная со школы. И знают в основном, как самому тренироваться, а не как тренировать других.
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David Rigert
интересно,чем она думает.
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Кокич
Ответ Kareglazaya
Вот как раз спортсмены хорошего уровня ничего, кроме спорта, обычно и не знают. Большинство пишет с кучей ошибок и разговаривает аналогично. Про знание точных наук и говорить не стоит.
Ну, не скажи...
Я, пока был второразрядником, очень плохо решал дифференциальные уравнения, а как только стал
"спортсменом хорошего уровня", так всё сразу вдруг как по маслу пошло.
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Beloded2007
Мостовой ставит лайк
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Kareglazaya
Вот как раз спортсмены хорошего уровня ничего, кроме спорта, обычно и не знают. Большинство пишет с кучей ошибок и разговаривает аналогично. Про знание точных наук и говорить не стоит.
+1
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Melnikov1968
"Давайте скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно на порядок больше знает, чем второразрядник. ЕГЭ им все равно сдавать надо." (с).
Начнём с того, что это огульное утверждение. Откуда взята данная информация? Потом о каких науках идёт речь? Физика, математика, русский язык, уверен, что нет. История, география, биология, тоже весьма сомнительно. Специализация по виду спорта, это разумеется. Так что Светлана, прежде чем делать подобного рода заявления, неплохо было бы иметь доказательную базу. Понятно, что Вы на стороне спортсменов высокой квалификации. Но сам по себе высокий уровень спортсмена, ещё не говорит о том, что он знает больше, чем условный второразрядник.
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Kareglazaya
Ответ Кокич
Ну, не скажи... Я, пока был второразрядником, очень плохо решал дифференциальные уравнения, а как только стал "спортсменом хорошего уровня", так всё сразу вдруг как по маслу пошло.
Волшебная сила спорта 😂
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Vasily Ivanov
Можно было бы заменить Журову в ГД на победительницу в беге на 1000м ,немедленно ....но на этих играх такой дисциплины не будет.
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Кац Мац
Ответ David Rigert
интересно,чем она думает.
уж точно не башней
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