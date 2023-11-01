Журова о вузовских льготах для чемпионов Игр дружбы и БРИКС: «Скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно знает на порядок больше, чем второразрядник»

Светлана Журова объяснила вузовские льготы для чемпионов Игр дружбы и Игр БРИКС.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому победители Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право зачисления в спортивные вузы без вступительных экзаменов.

– Давайте скажем честно, спортсмен хорошего уровня все равно на порядок больше знает, чем второразрядник. ЕГЭ им все равно сдавать надо.

Я сдавала все предметы, но не сдавала специализацию.

– К инициативе для киберспортсменов как относитесь?

– Теперь у нас есть Игры будущего, значит, будут и соответствующие кафедры. Скандинавская ходьба тоже спорт.

– Победители крупных международных стартов – это единицы, а победители Игр БРИКС, Игр дружбы, это куда большее количество людей. Победителей Игр БРИКС в том же плавании будет много.

– Они все равно проплывут быстрее тех, поступай они на общих основаниях. К тому же не будет их так уж много. Лидеры у нас на годы, многие из них уже учатся или закончили.

А для спортсменов сдать экзамен по специализации порой это момент, когда нужно быть на сборах. Такое предложение – это просто мера поддержки, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.