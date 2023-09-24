Депутат Свищев о переходах российских спортсменов: «Мне неприятно, когда торопятся и идут выступать за другую страну. Просто надо потерпеть, подождать»

Депутат Свищев призвал спортсменов «подождать» с переходами в другие страны.

Ранее стало известно, что российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов представят Узбекистан на Азиатских играх.

«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. И в более спокойные времена в каждой стране, федерации были переходы спортсменов, смены спортивного гражданства. Ничего в этом особенного не было.

Да, сейчас ребята стали чаще менять страну для того, чтобы в конечном счете у них была возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх и прочих международных соревнованиях. Мне кажется, спортсмены торопятся. Все‑таки мы видим, что одна федерация за другой начала допускать наших спортсменов. Пусть с ограничениям и всевозможными санкциями, но все же допускать.

Надо понимать, что достижения наших спортсменов были сделаны в том числе благодаря России, российским и советским спортивным школам. В них атлеты тренировались, эти школы дали им возможность. Страна вкладывала ресурс, потенциал, свои знания в них.

Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну.

Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.