Депутат Свищев о переходах российских спортсменов: «Мне неприятно, когда торопятся и идут выступать за другую страну. Просто надо потерпеть, подождать»
Депутат Свищев призвал спортсменов «подождать» с переходами в другие страны.
Ранее стало известно, что российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов представят Узбекистан на Азиатских играх.
«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. И в более спокойные времена в каждой стране, федерации были переходы спортсменов, смены спортивного гражданства. Ничего в этом особенного не было.
Да, сейчас ребята стали чаще менять страну для того, чтобы в конечном счете у них была возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх и прочих международных соревнованиях. Мне кажется, спортсмены торопятся. Все‑таки мы видим, что одна федерация за другой начала допускать наших спортсменов. Пусть с ограничениям и всевозможными санкциями, но все же допускать.
Надо понимать, что достижения наших спортсменов были сделаны в том числе благодаря России, российским и советским спортивным школам. В них атлеты тренировались, эти школы дали им возможность. Страна вкладывала ресурс, потенциал, свои знания в них.
Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну.
Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ну, прям классика этой страны. Родился, потерпел и умер.
Вдувать эту лажу в уши про "не сегодня, то уже завтра" можешь себе подобным.
Спортсмены не терпилы, а ты можешь терпеть сколько угодно. Только потом не забудь в туалет сходить, если успеешь
(с) Карл Маркс.
(с) Е.Шварц "Обыкновенное чудо"
"От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Просто надо перетерпеть смуту и все наладится, братка... "
Был и хуже беспредел.
Одного вообще распяли,
Он терпел и нам велел.
(Т.С. Шаов)
Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или, когда все время против шерсти,
Или, когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне и неспроста —
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю. (с)