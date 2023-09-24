Депутат Свищев о переходах российских спортсменов: «Мне неприятно, когда торопятся и идут выступать за другую страну. Просто надо потерпеть, подождать»

Теги прыжки в воду Олимпийская сборная России Государственная дума Дмитрий Свищев Париж-2024 сборная России (прыжки в воду) Игорь Мялин Вячеслав Качанов Водные виды

Депутат Свищев призвал спортсменов «подождать» с переходами в другие страны.

Ранее стало известно, что российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов представят Узбекистан на Азиатских играх.

«В каждом случае нужно индивидуально разбираться. И в более спокойные времена в каждой стране, федерации были переходы спортсменов, смены спортивного гражданства. Ничего в этом особенного не было.

Да, сейчас ребята стали чаще менять страну для того, чтобы в конечном счете у них была возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх и прочих международных соревнованиях. Мне кажется, спортсмены торопятся. Все‑таки мы видим, что одна федерация за другой начала допускать наших спортсменов. Пусть с ограничениям и всевозможными санкциями, но все же допускать.

Надо понимать, что достижения наших спортсменов были сделаны в том числе благодаря России, российским и советским спортивным школам. В них атлеты тренировались, эти школы дали им возможность. Страна вкладывала ресурс, потенциал, свои знания в них.

Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну.

Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Надо потерпеть, еще потерпеть, сплотиться вокруг лидера...
+52
-3
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воен
"Родные мои, дорогие, нужно ещё немножечко потерпеть"(с)

Ну, прям классика этой страны. Родился, потерпел и умер.
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Poljakov
20 лет терпели, ещё потерпите
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо рассуждать про терпение, сидя в кресле будучи депутатом. У спортсменов же карьеры длятся по 3-4 десятилетия.
Вдувать эту лажу в уши про "не сегодня, то уже завтра" можешь себе подобным.
Спортсмены не терпилы, а ты можешь терпеть сколько угодно. Только потом не забудь в туалет сходить, если успеешь
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
abramovich80
Страна значит вкладывает, ага, ага. Родители вкладывают нехило. А страна потом примазывается при случае. Про налоги вспомнил, п-бола кусок
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта. Ну максимум - лет через 10-15, надо немного потерпеть
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
"Плохие времена проходят. Но вместе с ними проходит жизнь"
(с) Карл Маркс.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Вдруг проснулся дед с материнской стороны. [....] при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, а все надеялся на лучшее. Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется
(с) Е.Шварц "Обыкновенное чудо"
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Ответ Ебздрогыч
Надо потерпеть, еще потерпеть, сплотиться вокруг лидера...
И потом «она утонет»
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Павлов
Потерпеть подождать чего? Ок, мы завоуюем Украину (нет но ладно) осталось еще под сотку стран. Их тоже завоюем? Добровольцами?) Ну или если он имеет ввиду - подождите, скоро копыта откинет один безумный пенсионер, то мое почтение. И я этого жду.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Juriy_FCZ
Потерпеть, лет 50🤡
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В поисках смысла
Россияне и так всю жизнь чего-то ждут, терпят, но никак не дождутся. А век спортсменов вообще короткий, им нужно себя реализовывать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pizzatcarizza
Как писал классик:
"От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Просто надо перетерпеть смуту и все наладится, братка... "
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
уже 20 лет терпит вся страна
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Родился - потерпел - умер
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
"Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта» --- Ха-ха-ха! Завтра олимпиада и кто допущен?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BjornLange
Ему неприятно.. да всем похер!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
"Родился, потерпел и помер".
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Каракорум
Мне неприятно что такие как Свищев в депутатвх при власти сидят и чо?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bukvoed33
Почему они все так беспокояться о спортсменах. Говорите о чиновниках, ограбивших налогоплательщиков и сваливших за бугор
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
syak7
Из фигни не делай драму.
Был и хуже беспредел.
Одного вообще распяли,
Он терпел и нам велел.
(Т.С. Шаов)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диономис
В 2036 они уже закончат карьеру.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
арап Петра Великого
Владимир Высоцкий

Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или, когда все время против шерсти,
Или, когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне и неспроста —
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю. (с)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Хвостов
Потерпеть. Подождать. И так - всю сознательную жизнь
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Терпильненько
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий