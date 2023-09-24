Станислав Дружинин: «Мялин и Качанов давно просили о переходе в Узбекистан. Мы этот переход согласовали»

Теги прыжки в воду сборная России РФПВ Игорь Мялин Станислав Дружинин Вячеслав Качанов Водные виды

Станислав Дружинин высказался о переходе российских прыгунов в воду в Узбекистан.

27-летний Игорь Мялин и 20-летний Вячеслав Качанов выступят за сборную Узбекистана на Азиатских играх в Китае. 

«Ребята давно не выступали за сборную, Мялин стартовал лишь в 2019‑м.

Они просили о переходе в Узбекистан достаточно давно, мы этот переход согласовали.

Я уже говорил о своем отношении по смене гражданства, если это по семейным причинам – это одно, по политическим – другая история», – сказал президент Российской федерации прыжков в воду.

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