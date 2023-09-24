Российские прыгуны в воду Мялин и Качанов перешли в сборную Узбекистана и представят эту страну на Азиатских играх

Прыгуны в воду Мялин и Качанов будут выступать за сборную Узбекистана.

Спортсмены примут участие в Азиатских играх как представители этой страны.

27-летний – чемпион Универсиады 2015 года, 20-летний Вячеслав Качанов – чемпион Европы 2021 года среди юниоров, серебряный призер Международного фестиваля университетского спорта.

По информации , спортсмены были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной России 11 августа.

Мялин и Качанов – единственные представители Узбекистана, заявленные на игры в соревнованиях по прыжкам в воду.