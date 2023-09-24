Российские прыгуны в воду Мялин и Качанов перешли в сборную Узбекистана и представят эту страну на Азиатских играх

Теги прыжки в воду сборная России Азиатские игры Игорь Мялин ТАСС Вячеслав Качанов Водные виды

Прыгуны в воду Мялин и Качанов будут выступать за сборную Узбекистана.

Спортсмены примут участие в Азиатских играх как представители этой страны. 

27-летний Игорь Мялин – чемпион Универсиады 2015 года, 20-летний Вячеслав Качанов – чемпион Европы 2021 года среди юниоров, серебряный призер Международного фестиваля университетского спорта. 

По информации ТАСС, спортсмены были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной России 11 августа. 

Мялин и Качанов – единственные представители Узбекистана, заявленные на Азиатские игры в соревнованиях по прыжкам в воду. 

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