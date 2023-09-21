В Париже организуют более строгий мониторинг уровня загрязнения Сены перед Олимпиадой-2024
В Париже организуют более строгий мониторинг загрязнения Сены перед ОИ-2024.
Об этом сообщил заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.
В августе в столице Франции были отменены этап Кубка мира по плаванию на открытой воде и соревнования по паратриатлону. Причиной стали «несоответствия» после тестирования качества воды в реке Сена.
Данные соревнования были тестовыми перед летней Олимпиадой, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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