В Париже организуют более строгий мониторинг уровня загрязнения Сены перед Олимпиадой-2024

В Париже организуют более строгий мониторинг загрязнения Сены перед ОИ-2024.

Об этом сообщил заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.

В августе в столице Франции были отменены этап Кубка мира по плаванию на открытой воде и соревнования по паратриатлону. Причиной стали «несоответствия» после тестирования качества воды в реке Сена.

Данные соревнования были тестовыми перед летней Олимпиадой, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.