Заурбек Сидаков о нейтральном статусе: «У нас российский флаг всегда в сердце»

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков высказался о нейтральном статусе российских спортсменов.

В сентябре Сидаков выиграл золото на ЧМ-2023 в Белграде в весовой категории до 74 кг.

– Когда поднимали флаги на награждении, было обидно, что среди них не оказалось российского? Вместо него было белое пятно.

– У нас российский флаг всегда в сердце. Конечно, с ним было бы намного лучше и приятнее. Но сейчас такое время.

– Главный тренер команды Хаджимурат Гацалов сказал, что вы из тех, кто никогда не подведет. Как прокомментируете эти слова?

– Хочу Хаджимурата Солтановича поблагодарить за то, что дал мне шанс. За то, что он во мне уверен.

– Впереди Олимпиада в Париже? Начинаете готовиться к ней?

– Лучше не бежать впереди поезда. Перед этим у нас будет еще ряд турниров, отбор. Будем просто готовиться. Как бог даст, так и будет, – ответил Сидаков.