В Париже из-за загрязнения Сены вновь отменены тестовые соревнования перед Олимпидой-2024

В Париже из-за загрязнения реки Сена вновь отменены тестовые старты к ОИ-2024.

19 августа в столице Франции должны были пройти соревнования по паратриатлону. Однако этап плавания отменили из-за «несоответствий» после тестирования качества воды.

В Международной федерации плавания (World Aquatics) заявили, что решение принято во избежание рисков для здоровья и безопасности спортсменов.

Турнир является тестовым стартом к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В августе из-за загрязнений Сены уже были отменены еще одни тестовые соревнования – Кубок мира по плаванию на открытой воде.