В Париже из-за загрязнения Сены вновь отменены тестовые соревнования перед Олимпидой-2024
В Париже из-за загрязнения реки Сена вновь отменены тестовые старты к ОИ-2024.
19 августа в столице Франции должны были пройти соревнования по паратриатлону. Однако этап плавания отменили из-за «несоответствий» после тестирования качества воды.
В Международной федерации плавания (World Aquatics) заявили, что решение принято во избежание рисков для здоровья и безопасности спортсменов.
Турнир является тестовым стартом к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
В августе из-за загрязнений Сены уже были отменены еще одни тестовые соревнования – Кубок мира по плаванию на открытой воде.
Понятно что не средние века когда всё ховно просто сливали в реку и не Ганг в Индии, но всё равно.
Но возможно в вашем юутном мире дешёвого инфодоширака об этом не пишут, только о проблемах с Сеной.
В 1960-х годах в черте города обитали всего три вида рыб. Сегодня – от 30 до 35, в Сене встречаются сомы длиной до двух метров