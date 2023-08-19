В Париже из-за загрязнения Сены вновь отменены тестовые соревнования перед Олимпидой-2024

Теги происшествия Паралимпийские игры World Aquatics (FINA) Париж-2024 Триатлон

В Париже из-за загрязнения реки Сена вновь отменены тестовые старты к ОИ-2024.

19 августа в столице Франции должны были пройти соревнования по паратриатлону. Однако этап плавания отменили из-за «несоответствий» после тестирования качества воды.

В Международной федерации плавания (World Aquatics) заявили, что решение принято во избежание рисков для здоровья и безопасности спортсменов.

Турнир является тестовым стартом к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В августе из-за загрязнений Сены уже были отменены еще одни тестовые соревнования – Кубок мира по плаванию на открытой воде.

 

33 комментария

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Сергей
Давайте на Печору, даже хариус водится
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Мишаня Кашников
Ответ Мишаня Кашников
Как же тебе больно в Москве жить 🥺
хотя сам под Варшавой в распределительном центре страдает 😁
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3a_3eHuT
Так Париж вообще очень грязный город, за "ширму" чутка заглянуть... з.ы. И что теперь?! Другую реку искать будут, как она так быстро вычиститься?!
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unreality
Цветущий сад загадили 🥲
+7
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Trash Talking
Столица романтики...
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Montenegro Serbian
Ну что-то мне подсказывает, что ни в одном более-менее крупном городе, нет рек которые бы соответствовали хотя бы минимальным санитарно-гигиеническим нормам.
Понятно что не средние века когда всё ховно просто сливали в реку и не Ганг в Индии, но всё равно.
+7
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Agent Smith
При Де Голе такого не было.
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Валерий Рзянин
Це Европа, говорили они...
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Manowar66
а разве во время ОИ что то изменится?
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MosesPray
Нырнул в Сену, а из воды вылез как как Эмиль Антановски в фильме 1987 года "Робокоп".
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Lol Ko
Ответ riverman1980
Очевидна, что виновата в этом несменяемость власти.
деградация власти
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они повсюду
Ответ Павел Мельников
И какая же власть во Франции не сменяется?
Король! Этот негодяй Луи правит уже 3 десяток!!
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Юрий Суетин
Ответ estoico
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В районе судоходства-то купаться, да? А смысл? Там и пляжей нет. А вот в Строгинском затоне спокойно можно, вода соответствует всем нормам. Потому там и куча народу.
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Koulmann
Ответ Madyavchik
И асфальта нет! И нутеллы. А когда люди видят чайник, то говорят «ты смотри диво какое, НЛО, наверное😱
Можно глумиться, но веселиться повода не вижу, особенно глядя на уровень обеспечения канализацией в Коми и количество ЧС с загрязнениями водоёмов.
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Koulmann
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
В Сене, сейчас, кроме ссаных матрацев и каловых масс больше ничего не водится. Какой к хренам хариус?)
Внимательно изучаем последние данные, даже здесь писали про это.
Но возможно в вашем юутном мире дешёвого инфодоширака об этом не пишут, только о проблемах с Сеной.
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Enchanter WIZZARD
Париж самый загнивающий город Европы из-за беженцев
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ДМ-1чемпион
Неудивительно. Париж сейчас это помойка, набитая тысячами мигрантов из Африки!
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Crenk
В Японии с Китаем воздух был с короноинфекцией, тут вода ни та
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riverman1980
Очевидна, что виновата в этом несменяемость власти.
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Добрый_Ээх
все засрали и обосрались
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Koulmann
В Сене тоже сейчас все водится. А в районе Печоры не факт, что туалеты с унитазами есть...
В Сене, сейчас, кроме ссаных матрацев и каловых масс больше ничего не водится. Какой к хренам хариус?)
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Koulmann
Ответ Montenegro Serbian
Ну что-то мне подсказывает, что ни в одном более-менее крупном городе, нет рек которые бы соответствовали хотя бы минимальным санитарно-гигиеническим нормам. Понятно что не средние века когда всё ховно просто сливали в реку и не Ганг в Индии, но всё равно.
Самое смешное, что в Париже как раз есть, но при текущей погоде сложно найти подходящий нормам водоем в таких широтах.
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Koulmann
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
В Сене, сейчас, кроме ссаных матрацев и каловых масс больше ничего не водится. Какой к хренам хариус?)
>>Система окончательно войдет в строй к началу Олимпийских игр летом следующего года. Однако усилия городских властей по очистке воды уже приносят результаты: регулярные тесты в прошлом году показали, что уровень бактерий в воде - в частности, кишечной палочки и энтерококков - безопасен для купания более чем в 90% случаев.

В 1960-х годах в черте города обитали всего три вида рыб. Сегодня – от 30 до 35, в Сене встречаются сомы длиной до двух метров
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estoico
Ответ Валерий Рзянин
Це Европа, говорили они...
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Мишаня Кашников
Ответ estoico
Комментарий удален модератором
Как же тебе больно в Москве жить 🥺
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