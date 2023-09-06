Дружинин об условиях допуска россиян: «Мы будем надеяться, что World Aquatics поменяет или уберет критерии»

Станислав Дружинин надеется, что World Aquatics изменит условия допуска россиян.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но разрешила россиянам выступать только в индивидуальных соревнованиях – и не более чем одному спортсмену на каждой дистанции.

«World Aquatics не сделал шаг навстречу к нам своим утверждением критериев, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Это ограничивает нашу возможность участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. Не соблюдается спортивный принцип. Они фактически скопировали рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета), плюс добавили свои рекомендации.

В такой истории участие наших спортсменов будет проблематично. По сути, это опять дискриминация. Мы будем надеяться на то, что международная федерация благоразумно поменяет или уберет эти критерии и даст возможность нормально выступить нашим сильнейшим спортсменам и обеспечить конкуренцию внутри соревнований», – сказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать