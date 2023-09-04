Сальников о критериях World Aquatics: «Возможности допуска сведены к минимуму. С размера замочной скважины они сузились до игольного ушка»

Владимир Сальников высказался о критериях допуска World Aquatics.

Международная федерация плавания сегодня утвердила критерии, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Россиян будут допускать только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию.

«Президент World Aquatics поставил задачу рассмотреть критерии, предложенные специальной группой. Критерии фактически дублируют рекомендации , плюс это в нашем случае усугубляется допуском всего одного спортсмена на дистанцию.

Задача была реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, но в этих условиях [это] выглядит невозможным. Так что это шаг навстречу, но возможности допуска сведены к минимуму.

С размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка – опять же, квалификационный результат, согласно критериям, ребята должны будут показывать за пределами России.

Предполагается, что будет дальнейшая связь с World Aquatics по этому процессу. В сегодняшнем заседании бюро принимал участие, но как заинтересованная сторона не мог участвовать в обсуждении», – сказал глава .