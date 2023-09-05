Светлана Моисеева: «Максимальный состав команды по прыжкам в воду – четыре нейтральных спортсмена. Им еще нужно получить разрешение»

Тренер российских прыгунов в воду высказалась о критериях допуска World Aquatics.

Накануне Светлана Моисеева назвала критерии допуска россиян дискриминационными.

«Вчера это были просто эмоции, а сейчас должна включиться голова, чтобы понять, что возможно, а что нет. Как я уже говорила, официально отказываться мы ни от чего не будем, потому что это против принципов олимпизма.

А как мы будем поступать дальше, мы решим уже в федерации. От нашего решения, кто может выступать, мало что зависит – это будет зависеть от World Aquatics, кого выбирать на соревнованиях. Нашего решения пока нет.

Конечно, это полная дискриминация. Мало того, что людей лишают национальных цветов, им еще запрещают общаться с журналистами. Насколько юридически это возможно, это мне не очень понятно.

А то, что нам запретили выступать в командных видах спорта и ограничили состав на чемпионатах мира и Олимпийских играх, это было понятно давно в связи с политикой международной федерации.

Очень обидно за спортсменов, которые столько тренируются, чтобы показать результаты в соревнованиях с сильнейшими спортсменами. Опять мы натыкаемся на дискриминацию.

У нас максимальный состав команды будет насчитывать четыре нейтральных спортсмена – по одному в каждой дисциплине.

Тем, кто будет выступать, нужно будет еще получить разрешение, им нужно также отобраться на Олимпийские игры. Последняя возможность – это чемпионат мира в Дохе в феврале 2024 года», – сказала Моисеева.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать