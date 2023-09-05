Светлана Ромашина: «Не питала никаких иллюзий насчет допуска сборной России. Нас там никто не ждет, мы должны развивать спорт в своей стране»

Теги синхронное плавание World Aquatics (FINA) Светлана Ромашина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Светлана Ромашина назвала унизительными критерии World Aquatics для допуска.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для допуска российских атлетов в нейтральном статусе – только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Я, наверное, не питала никаких особых иллюзий в том плане, допустят или не допустят сборную России вообще в целом к соревнованиям по водным видам спорта. Но скажу так – обидно.

И, честно говоря, считаю эти критерии в какой‑то степени унизительными. Унизительными по отношению к российскому спорту, к российским спортсменам.

Я не говорю даже конкретно про синхронное плавание, про вид спорта, в котором на протяжении многих лет Россия являлась новатором, в какой‑то степени идейным вдохновителем, двигателем.

Понятное дело, что в этот момент никто не думал о каком‑то конкретном виде спорта, думали о том, как сделать так, чтобы, соответственно, никто из российских представителей на Олимпийских играх не оказался. И, я думаю, что они этого добились.

Вряд ли кто‑то будет подписывать какие‑либо декларации. Все это мне кажется каким‑то унизительным моментом.

Ладно, когда мы говорили про нейтральных спортсменов. Но когда с такими критериями отбора, мне кажется, это уже переходит все границы. И надеюсь, что это станет определенным толчком для понимания того, что нас там никто не ждет, и мы должны развивать спорт в нашей стране.

Естественно, будем держать в уме, что однажды можем вернуться, но при этом, прежде всего сейчас акцент должен быть на спорт внутри нашей страны.

– Что для вас стало критической точкой? Раньше, до конкретных рекомендаций, вы высказывались за то, чтобы не прерывать сотрудничество с мировым спортом и стараться искать возможности выступить?

– Я по‑прежнему считаю, что диалог нужно вести. Только с нами там никто диалог вести не хочет. Как бы мы не пытались это наладить.

Ну, по мне, да, подписание декларации неприемлемо. По сути, это в какой‑то степени отказаться выступать за свою страну.

Мы ездили выступать под флагом Олимпийского комитета, все знали, из какой мы страны, но тут, во‑первых, никакой символики, да и должны будут посмотреть, какая будет форма. Наверняка сделают желтую, чтобы точно было непонятно, что это спортсмены из России, – сказала 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию. 

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