Светлана Ромашина: «Не питала никаких иллюзий насчет допуска сборной России. Нас там никто не ждет, мы должны развивать спорт в своей стране»

Светлана Ромашина назвала унизительными критерии World Aquatics для допуска.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для допуска российских атлетов в нейтральном статусе – только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Я, наверное, не питала никаких особых иллюзий в том плане, допустят или не допустят сборную России вообще в целом к соревнованиям по водным видам спорта. Но скажу так – обидно.

И, честно говоря, считаю эти критерии в какой‑то степени унизительными. Унизительными по отношению к российскому спорту, к российским спортсменам.

Я не говорю даже конкретно про синхронное плавание, про вид спорта, в котором на протяжении многих лет Россия являлась новатором, в какой‑то степени идейным вдохновителем, двигателем.

Понятное дело, что в этот момент никто не думал о каком‑то конкретном виде спорта, думали о том, как сделать так, чтобы, соответственно, никто из российских представителей на Олимпийских играх не оказался. И, я думаю, что они этого добились.

Вряд ли кто‑то будет подписывать какие‑либо декларации. Все это мне кажется каким‑то унизительным моментом.

Ладно, когда мы говорили про нейтральных спортсменов. Но когда с такими критериями отбора, мне кажется, это уже переходит все границы. И надеюсь, что это станет определенным толчком для понимания того, что нас там никто не ждет, и мы должны развивать спорт в нашей стране.

Естественно, будем держать в уме, что однажды можем вернуться, но при этом, прежде всего сейчас акцент должен быть на спорт внутри нашей страны.

– Что для вас стало критической точкой? Раньше, до конкретных рекомендаций, вы высказывались за то, чтобы не прерывать сотрудничество с мировым спортом и стараться искать возможности выступить?

– Я по‑прежнему считаю, что диалог нужно вести. Только с нами там никто диалог вести не хочет. Как бы мы не пытались это наладить.

Ну, по мне, да, подписание декларации неприемлемо. По сути, это в какой‑то степени отказаться выступать за свою страну.

Мы ездили выступать под флагом Олимпийского комитета, все знали, из какой мы страны, но тут, во‑первых, никакой символики, да и должны будут посмотреть, какая будет форма. Наверняка сделают желтую, чтобы точно было непонятно, что это спортсмены из России, – сказала 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию.