Пацкевич о критериях World Aquatics: «На таких условиях я бы не поехала. Это нарушение прав человека, нарушение свободы слова – нельзя даже давать интервью»

Александра Пацкевич назвала условия World Aquatics нарушением прав человека.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Вроде бы разрешили, но при этом так, что задаешься вопросом, есть ли вообще резон на такие условия как‑то реагировать.

Я всегда говорила, что надо ехать, выступать, если приглашают, это важно, нужно, это мотивация, но когда выставляют такие условия, я бы уже на месте спортсмена не поехала.

Тут даже не только политический момент, это просто нарушение прав человека – нарушение свободы слова, ведь даже нельзя проходить через микст‑зону и давать интервью во время соревнований.

Мы уже, к сожалению, в таких решениях привыкли к двойным стандартам: здесь можно, здесь нельзя, для одних такие условия, для нас — другие. Но эта история уже нарушение свободы слова.

И ведь наверняка будут позиционировать приезд спортсменов как участие тех, кто не поддерживает СВО, ведь это основной критерий.

– Олимпиада без российских синхронисток. Это укладывается в голове?

– Это сложно представить, я даже не знаю, буду ли смотреть Олимпийские игры. Как человек спорта, как профессионал я должна следить за тем, как развивается мой вид спорта, но тут уже отбивается всякое желание.

И невольно задаешься вопросом, на какой период мы стали последними олимпийскими чемпионками.

Надеюсь, на короткий срок и скоро наши спортсмены вернутся и наша команда сделает так, что мы не будем последними россиянками, победившими в синхронном плавании на Олимпийских играх, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать