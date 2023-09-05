Пацкевич о критериях World Aquatics: «На таких условиях я бы не поехала. Это нарушение прав человека, нарушение свободы слова – нельзя даже давать интервью»

Теги синхронное плавание World Aquatics (FINA) Александра Пацкевич сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Александра Пацкевич назвала условия World Aquatics нарушением прав человека.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Вроде бы разрешили, но при этом так, что задаешься вопросом, есть ли вообще резон на такие условия как‑то реагировать.

Я всегда говорила, что надо ехать, выступать, если приглашают, это важно, нужно, это мотивация, но когда выставляют такие условия, я бы уже на месте спортсмена не поехала.

Тут даже не только политический момент, это просто нарушение прав человека – нарушение свободы слова, ведь даже нельзя проходить через микст‑зону и давать интервью во время соревнований.

Мы уже, к сожалению, в таких решениях привыкли к двойным стандартам: здесь можно, здесь нельзя, для одних такие условия, для нас — другие. Но эта история уже нарушение свободы слова.

И ведь наверняка будут позиционировать приезд спортсменов как участие тех, кто не поддерживает СВО, ведь это основной критерий.

– Олимпиада без российских синхронисток. Это укладывается в голове?

– Это сложно представить, я даже не знаю, буду ли смотреть Олимпийские игры. Как человек спорта, как профессионал я должна следить за тем, как развивается мой вид спорта, но тут уже отбивается всякое желание.

И невольно задаешься вопросом, на какой период мы стали последними олимпийскими чемпионками.

Надеюсь, на короткий срок и скоро наши спортсмены вернутся и наша команда сделает так, что мы не будем последними россиянками, победившими в синхронном плавании на Олимпийских играх, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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