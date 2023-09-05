Субботина об условиях World Aquatics для допуска: «Немножко в шоке от новостей. Запрет на общение со СМИ – вообще ужас»

Синхронистка Варвара Субботина высказалась об условиях World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для допуска российских спортсменов в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

– Следили за ситуацией? Надеялись на лучшее?

– Ну, конечно. Хотелось бы, чтобы нас допустили, и как только появились эти новости, сразу же их увидела. Я, конечно, немножко в шоке от новостей, но почему‑то то у меня было предчувствие, что так случится, к сожалению.

– Получилось, что это большой удар по синхронному плаванию, без возможности отобраться на Олимпиаду.

– До этого уже звучало, что будут только индивидуальные виды. Поэтому была готова, что дуэты отнесут к командным тоже.

– Запрет на общение со СМИ как восприняли?

– Вообще ужас, мне кажется.

– Ну, может быть, это защитная мера.

– Возможно, действительно это сделано из этих соображений, но любой человек должен иметь возможность высказаться. Это решение меня удивило.

– Соревнования на Олимпийских играх без российских синхронисток – полноценная история?

– Я считаю, что нет, точно так же, как и чемпионаты Европы и чемпионаты мира. Нет главного конкурента.

– У других будет шанс подняться на пьедестал.

– Они могут, конечно, этому радоваться, но все равно есть спортсменки из других стран, которые после чемпионата мира, например, или после чемпионата Европы, написали нам, что без нас это совсем не то.

Не ощутили той самой конкуренции, которая была ранее. Это, конечно, безумно приятно слышать, но таких, кто это пишет – единицы, – сказала Субботина.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать