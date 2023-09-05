Синхронистка Чигирева: «Конечно, хотела бы поехать на соревнования, но мы же видим, какие условия. Против своей страны я точно не пойду»

Теги синхронное плавание World Aquatics (FINA) сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Водные виды

Синхронистка Влада Чигирева высказалась об условиях World Aquatics для допуска.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«После чемпионата мира я писала многим иностранным коллегам, и они мне отвечали – надеемся, скоро вы вернетесь. Но в то же время опять же реальность такова, что для всех это плюс одна позиция в результатах.

Что бы там ни говорили, все бы хотели, чтобы нас в Париже не было и чтобы какие-то страны – по новым правилам даже непонятно, какие это страны будут – стали олимпийскими чемпионами. Конечно, этого всем хочется. Потом никто не вспомнит, были мы на этих Олимпийских играх или нет.

По соло вообще есть информация, что после Игр в Париже эту дисциплину могут убрать.

Конечно, я хотела бы поехать на какие-то соревнования сольно, на этапы Кубка мира или чемпионат мира, но мы же видим, какие условия. По сути, ты должен пойти против своей страны, а я против своей страны точно не пойду.

Сейчас могут выступать только те спортсмены, которые уехали из страны. К тому же у нас командный вид спорта и, в принципе, мы все держимся вместе.

Не представляю, чтобы у нас кто-то откололся и сказал: «Вот я пошел выступать на международных соревнованиях в соло». По моему мнению, это предательство. Такой перспективы я для себя не вижу.

Мы будем выступать на наших соревнованиях – Играх Дружбы, Играх БРИКС, у нас сейчас очень много шоу планируется по России, и внутри нашей страны синхронное плавание будет развиваться.

Всегда ждем наших белорусских коллег, подруг, будем делать все это вместе и приглашать другие страны. Таким образом, наш уровень будет только повышаться, у тех стран, что будут приезжать, – тоже. Все у нас будет хорошо.

Меня повеселил комментарий World Aquatics по разработке критериев, которые максимально честные и справедливые, только где здесь справедливость, я вообще не понимаю.

Ощущение, что всю жизнь искали предлоги, чтобы не допустить нас. Сначала была допинг-история, которая вообще к нам не относилась, но тем не менее почему-то мы выезжали под нейтральным статусом, сейчас – другая история.

Пройдет время – придумают еще что-то, лишь бы не было конкурентов. Ну, если так им удобно, спокойнее так живется, ну хорошо.

А мы будем работать дальше, и наше синхронное плавание будет становиться еще красивее, техничнее, будет выходить на новый уровень», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
//Ощущение, что всю жизнь искали предлоги//
Но до начала сво не могли найти. Хорошо, что подмогли...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
слесарь Гавриленко
приветствуем синхронисток Индии!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стюардесс по имени Жанн
и Катюша заиграл ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий