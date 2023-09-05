Синхронистка Чигирева: «Конечно, хотела бы поехать на соревнования, но мы же видим, какие условия. Против своей страны я точно не пойду»

Синхронистка Влада Чигирева высказалась об условиях World Aquatics для допуска.

Ранее Международная федерация плавания утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«После чемпионата мира я писала многим иностранным коллегам, и они мне отвечали – надеемся, скоро вы вернетесь. Но в то же время опять же реальность такова, что для всех это плюс одна позиция в результатах.

Что бы там ни говорили, все бы хотели, чтобы нас в Париже не было и чтобы какие-то страны – по новым правилам даже непонятно, какие это страны будут – стали олимпийскими чемпионами. Конечно, этого всем хочется. Потом никто не вспомнит, были мы на этих Олимпийских играх или нет.

По соло вообще есть информация, что после Игр в Париже эту дисциплину могут убрать.

Конечно, я хотела бы поехать на какие-то соревнования сольно, на этапы Кубка мира или чемпионат мира, но мы же видим, какие условия. По сути, ты должен пойти против своей страны, а я против своей страны точно не пойду.

Сейчас могут выступать только те спортсмены, которые уехали из страны. К тому же у нас командный вид спорта и, в принципе, мы все держимся вместе.

Не представляю, чтобы у нас кто-то откололся и сказал: «Вот я пошел выступать на международных соревнованиях в соло». По моему мнению, это предательство. Такой перспективы я для себя не вижу.

Мы будем выступать на наших соревнованиях – Играх Дружбы, Играх БРИКС, у нас сейчас очень много шоу планируется по России, и внутри нашей страны синхронное плавание будет развиваться.

Всегда ждем наших белорусских коллег, подруг, будем делать все это вместе и приглашать другие страны. Таким образом, наш уровень будет только повышаться, у тех стран, что будут приезжать, – тоже. Все у нас будет хорошо.

Меня повеселил комментарий World Aquatics по разработке критериев, которые максимально честные и справедливые, только где здесь справедливость, я вообще не понимаю.

Ощущение, что всю жизнь искали предлоги, чтобы не допустить нас. Сначала была допинг-история, которая вообще к нам не относилась, но тем не менее почему-то мы выезжали под нейтральным статусом, сейчас – другая история.

Пройдет время – придумают еще что-то, лишь бы не было конкурентов. Ну, если так им удобно, спокойнее так живется, ну хорошо.

А мы будем работать дальше, и наше синхронное плавание будет становиться еще красивее, техничнее, будет выходить на новый уровень», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать