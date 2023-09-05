Саутин о критериях World Aquatics: «Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год. Все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпиаде»

Теги прыжки в воду Дмитрий Саутин сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Водные виды

Дмитрий Саутин высказался о критериях допуска World Aquatics для россиян.

Спортсменам разрешат выступать в нейтральном статусе только в личных соревнованиях – максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх.

Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду.

Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное», – сказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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1 комментарий

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Геннадий Тимченко
"Наши" это кто❔🤔движение, созданное Якименко❓🧐
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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