Саутин о критериях World Aquatics: «Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год. Все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпиаде»
Дмитрий Саутин высказался о критериях допуска World Aquatics для россиян.
Спортсменам разрешат выступать в нейтральном статусе только в личных соревнованиях – максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.
«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх.
Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду.
Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное», – сказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду.
Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать
1 комментарий