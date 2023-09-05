Саутин о критериях World Aquatics: «Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год. Все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпиаде»

Дмитрий Саутин высказался о критериях допуска World Aquatics для россиян.

Спортсменам разрешат выступать в нейтральном статусе только в личных соревнованиях – максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх.

Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду.

Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное», – сказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать