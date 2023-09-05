Панкратов о допуске российских пловцов: «Самое проблемное – встреча с нашими друзьями из Украины. Может возникнуть конфликт, начаться бойкот»

Теги плавание сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Денис Панкратов ТАСС Водные виды

Денис Панкратов считает, что на турнирах с участием россиян могут быть конфликты.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Если сверху будет указание, то никто не поедет, но если не будет, то надо ехать и выступать. Все равно все будут знать, откуда спортсмен. Вопрос в другом: ехать без флага и гимна ради какого места? Если ради первого, то прикольно, а если даже в финал не попадать, то какой смысл?

Для меня самое проблемное – встреча с нашими друзьями из Украины. Как это будет организовано? Иногда наш или белорусский спортсмен будет плыть по соседней дорожке с украинским. Может возникнуть конфликт.

Как будет выкручиваться международная федерация из ситуации, если начнется бойкот? Если она будет готова оставить бойкот без последствий, то надо ехать, а если наших ребят с рекордом мира начнут убирать из финала, то это уже перебор.

Большой реверанс в сторону международной федерации за то, что они ищут возможность привлечь российских пловцов. По большому счету, все борются не против России, а за мир.

Предложение международной федерации – для нас огромный шаг вперед, но сейчас оно не решает ничего. Другое дело, что у нас появился выбор – мяч на нашей стороне. На таких условиях мы можем приехать, но вопросы безопасности и конфликтных ситуаций не решены», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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3 комментария

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Marina Niskanen
Вот позиция бывшего спортсмена, а не депутатов и чинуш, не к ночи будут упомянуты.
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Viks
«Если сверху будет указание, то никто не поедет, но если не будет, то надо ехать и выступать. --- Всё они подпишут, любые декларации, лишь бы начальник главный отпустил.
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Pb-SE
А какой будет конфликт, если российский и украинский пловец плывут по соседним дорожкам? Российский пловец заявит, что половина соседней дорожки - его?
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