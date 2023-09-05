Светлана Журова объяснила недопуск российских синхронисток на мировые старты.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для участия россиян в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию. Таким образом, синхронистки не смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

«В синхронном плавании у нас всегда максимальное количество медалей, ясное дело, что они нас не допустили. Без россиян уровень синхронного плавания в мире сильно упал. Элементы, которые делали наши спортсменки, больше никто не может повторить, поэтому они даже снизили требования к программам.

Российское синхронное плавание привлекало внимание, уровень гордости был максимальный, много лет подряд выигрывались все медали. World Aquatics считает, что синхронное плавание – часть пропаганды российской культуры, музыки. Кто же нам там даст все это демонстрировать, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать