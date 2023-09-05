Губерниев об условиях World Aquatics для россиян: «Это просто издевательство и сегрегация по национальному признаку»
Дмитрий Губерниев обвинил World Aquatics в сегрегации по национальному признаку.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.
«Насколько понимаю, наши спортсмены вообще не имеют права нигде появляться после старта, и общаться им нельзя. Это просто издевательство и сегрегация по национальному признаку», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать
а кто знает причины, но делает вид что не понимает - негодяй!
Почему ты сам не на фронте?? Давай вперёд, заканчивай быстрей этот конфликт, "голубь мира".
Чего воздух просто так сотрясать.