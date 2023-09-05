Губерниев об условиях World Aquatics для россиян: «Это просто издевательство и сегрегация по национальному признаку»

Дмитрий Губерниев обвинил World Aquatics в сегрегации по национальному признаку.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Насколько понимаю, наши спортсмены вообще не имеют права нигде появляться после старта, и общаться им нельзя. Это просто издевательство и сегрегация по национальному признаку», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать