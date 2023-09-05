Губерниев об условиях World Aquatics для россиян: «Это просто издевательство и сегрегация по национальному признаку»

Теги плавание сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев World Aquatics (FINA) Водные виды

Дмитрий Губерниев обвинил World Aquatics в сегрегации по национальному признаку.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«Насколько понимаю, наши спортсмены вообще не имеют права нигде появляться после старта, и общаться им нельзя. Это просто издевательство и сегрегация по национальному признаку», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

34 комментария

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arisstopane
кто не понимает причин происходящего - тот идиот,
а кто знает причины, но делает вид что не понимает - негодяй!
+22
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Adeen
Ответ Gleb
Не один, их там 140 млн таких. Хорошо, что я уехал - с ума бы сошёл там находиться
Бывай, Ихтиандр!
+10
-4
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senderoluminoso
Все эти вопли от околоспортивных патриотов ничего не значат, все решено и российский спорт при путине будет влачить жалкое существование
+6
-3
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Рус Киссенжер
так и есть. чистая сегрегация.тут один в феврале 22го употребил термин "денацификация".
+13
-10
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elan_
Странно, а какое Губер хотел увидеть отношение к токсичной стране? Пусть скажет спасибо, что FINA вообще хоть кого-то допустила, а не поступила как, к примеру, биатлонные чиновники из IBU - просто выставили всех за дверь и замок на ключ закрыли..
+8
-6
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Максим Седов
Ответ ksn 1979
Комментарий удален модератором
Ну так вы мыколки/тарасики всегда по истории были синонимами предательства. Разница между нами русскими и твоими США, которым вы отлизываете, в том, что мы русские не боимся умереть, а твои амеры ой как боятся:)))
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Kvik75
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Gleb
Не один, их там 140 млн таких. Хорошо, что я уехал - с ума бы сошёл там находиться
скатертью дорожка
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Максим Седов
Ответ Alex1104
Не может быть причин для сегрегации по признаку гражданства. Не припоминаю ничего подобного во время агрессии в Ираке, бомбежек Белграда, оккупации Афганистана, причем обеими сторонами.
Они тебе скажут "это другое"...
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гилберт
Ответ Vasilyev
Не хочу говорить, что очень жду этого, но будет любопытно посмотреть на поведения мировых спортивных организаций после начала какого-нибудь нового военного конфликта. Однако, сейчас их тоже достаточно,но они уже выпали из поля зрения. В глазах чиновников один конфликт. Начнется операция по "восстановлению" демократических основ в Нигере, последуют ли схожие санкции к африканским странам?
Забанят африканских хоккеистов.
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kvint(ksk)
Ответ Alex1104
Ирак? Афганистан? Белград? Ливия? Сирия?
Бамбас. 8 лет. Абыр-абыр, абырвалг!)))
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Mikkimaus
Ну так они же согласны на такие унижения ради заграничной морковки. Значит правильно унижают.
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гилберт
Это называется компромис.
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Alex1104
Ответ kvint(ksk)
Бамбас. 8 лет. Абыр-абыр, абырвалг!)))
Я и так догадался о Вашем происхождении, Полиграф Полиграфович, могли и не писать
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Alex1104
Ответ kvint(ksk)
Против захватнической войны- прошу учавствовать, за- будь любезен участвуй в спартакиадах . По мне так, вполне логичное решение .
Ирак? Афганистан? Белград? Ливия? Сирия?
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Luneville
Ответ Olga.t
Внутри своей страны спортсмены, имеющие право голоса, молчат и выжидают. Поэтому, скорее всего, будут участвовать в тех самых "межгалактических играх".
да я хотел плюсов чисто набрать, но теперь чёрт его знает как на спортсе мыслит этот единый организм комментаторов...
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Olga.t
Ответ Luneville
Помню долгое время люди говорили, что "у наших спортсменов короткая спортивная жизнь, поэтому им нужно ехать на ОИ вопреки всему, а нам не осуждать их". И я даже сейчас с этим, может быть, согласился, если бы уже даже до приезда на соревнования перед тобой кладут лист с требованиями, которые позволят тихонько, где-то в углу, проплыть свою жалкую дистанцию, пока остальные спортсмены спокойно приезжают на соревнование и их волнение чисто спортивное, а не социально-политическое. Поэтому лучше ездить на межгалактические игры между Россией, Узбекистаном и Беларусью, чем не уважать себя и наблюдать немые укоры, будучи классифицированным в касту неприкасаемых, где у тебя нет права именно голоса, а мнение нужно определенное, с подписью и печатью.
Внутри своей страны спортсмены, имеющие право голоса, молчат и выжидают. Поэтому, скорее всего, будут участвовать в тех самых "межгалактических играх".
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Максим Седов
Ответ ksn 1979
Ну вот, ещё один "патриот", любящий Родину и не боящийся погибнуть за нее, прячется в "кустах". Как вы все одинаковы.)) Понимаю, Родину любить из тёплого дома гораздо безопаснее.)) На мою Родину ни кто не нападал, о каком фронте ты говоришь? Ты то своей Родине делом помогать не собираешься, правильно я понимаю? Добровольно ни ни?
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Максим Седов
Ответ ksn 1979
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А тебя это волновать никак не должно.
Почему ты сам не на фронте?? Давай вперёд, заканчивай быстрей этот конфликт, "голубь мира".
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ksn 1979
Ответ Максим Седов
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Максим Седов
Ответ ksn 1979
За всех русских не говори, не по рангу речи толкаешь.)) А погибнуть ты боишься больше всего, иначе не здесь, на сайте "воевал" бы, а помогал бы таким же русским как и ты, на передовой. Герой.)))
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ksn 1979
Ответ Максим Седов
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Максим Седов
Ответ ksn 1979
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ksn 1979
Ответ Максим Седов
Да наверное пора уже наложить санкции Сарматом. 10 штук хватит.
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ksn 1979
Ответ Максим Седов
США уничтожили 1 млн иракцев и почти миллион афганцев. И никаких санкций. Как ты это объяснишь?
Пусть РФ наложит на США санкции и они сразу же появятся.))
Чего воздух просто так сотрясать.
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sanek_rabona
Ответ elan_
Странно, а какое Губер хотел увидеть отношение к токсичной стране? Пусть скажет спасибо, что FINA вообще хоть кого-то допустила, а не поступила как, к примеру, биатлонные чиновники из IBU - просто выставили всех за дверь и замок на ключ закрыли..
Где аналогичные санкции к США и западной коалиции?
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