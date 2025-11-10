0

Дмитрий Мазепин: «Был неприятно удивлен, в каком состоянии находилась база на озере Круглом»

Мазепин удивлен состоянию базы на озере Круглом.

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о состоянии тренировочной базы на озере Круглом.

«Мы детально, много времени и сил уделили улучшению базы на Круглом, где тренируются наши спортсмены. Много чего хорошего было сделано, но я был неприятно удивлен, в каком состоянии находилась база. И теми условиями, в которых наши ребята тренировались.

Много сделали, от элементарных вещей, от того, как они спят, как они кушают. Сменили поставщика, появился нутрициолог. Я регулярно вижусь со спортсменами, и сейчас этих проблем уже нет.

Мы создали те необходимые условия для тренировок, чтобы спортсмены думали о тренировках, а не о других вещах. Усилили тренерский состав, была реорганизация, пришли новые люди или те, кто долго и успешно их тренировал.

Более 100 тренеров и специалистов получают теперь не только премиальные от Минспорта, но и регулярную зарплату от федерации водных видов спорта. Помимо разных вызовов, которые стоят перед спортом в целом, подготовка, развитие и удержание тренерского состава – ключевой вопрос для нас и спорта в целом», – рассказал Мазепин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
Федерация водных видов спорта России
logoсборная России жен
Дмитрий Мазепин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
6 ноября, 18:19
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
6 ноября, 17:23
Губерниев о новых правилах World Aquatics по допуску россиян: «Здесь мы будем упираться в страны, которые захотят или нет нас принять»
4 ноября, 16:48
Главные новости
Дмитрий Мазепин: «Я сказал Путину, что водные виды спорта – самые медалеемкие. Не хотел поддавливать, понимая, в каком состоянии экономика, но надеюсь, важность водных видов будет цениться»
52 минуты назад
Ромашина о назначении главным тренером синхронисток: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность»
сегодня, 12:27
Покровская покинет пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, которую возглавляла с 1998 года. Ее заменит Ромашина
сегодня, 10:38
Дмитрий Мазепин: «Водным видам спорта повезло, что у нас есть вменяемое руководство World Aquatics. Мой прогноз – после зимней Олимпиады вернем и флаг с гимном»
сегодня, 09:08
Евгений Рылов: «На 200 м на спине за первое-второе место на чемпионате мира я был бы способен бороться»
сегодня, 06:37
Евгений Рылов: «Переболел «короной», у меня вылез стрептококк. Сейчас полностью вылечился, но надо смотреть, что будет дальше»
сегодня, 06:32
Чикунова о результате на 100 м брассом: «Будем считать, что это такая точка отсчета, желательно невозврата»
вчера, 20:59
Григорий Вековищев: «Очень давно хотел установить юношеский рекорд мира. Надеюсь, это только начало»
вчера, 20:27
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Пригода, Клепикова победили, Вековищев установил юношеский рекорд мира, Ефимова – 3-я
вчера, 17:42
Юлия Ефимова: «Сейчас нахожусь немного в подавленном состоянии. И травма, и не отобралась на чемпионат мира – все это накапливается»
вчера, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
3 минуты назад
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
сегодня, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:22
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10