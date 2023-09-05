Глава Федерации водного поло России: «У наших команд не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде»

Российские ватерполисты лишились шансов отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом заявил глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов.

«У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде. Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования.

Но сборные продолжают усиленную подготовку, тренировки. Времени даром не теряем. Надеемся выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы», – сказал Шаронов.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян в нейтральном статусе – за исключением командных соревнований.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать