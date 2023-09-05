Покровская о критериях World Aquatics для россиян: «Это беспредел! Нас наказали за то, что на шести Олимпиадах мы одерживали победы»

Теги чемпионат России Олимпийская сборная России World Aquatics (FINA) Татьяна Покровская Париж-2024 Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Политика Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Татьяна Покровская назвала условия допуска россиян «наказанием за победы на ОИ».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию. Таким образом, на Олимпиаду-2024 в Париже не смогут квалифицироваться российские синхронистки.

«Нас наказали за то, что на протяжении 20 с лишним лет на шести Олимпиадах мы одерживали победы. За это нас просто отсекли от всех соревнований. Это беспредел!

Но мы будем продолжать работать, мы будем выступать на соревнованиях – на чемпионате России, Играх БРИКС, Играх дружбы, будут и матчевые встречи. Мы все равно будем поднимать наш уровень. У нас боевой дух, мы тренируемся.

К нам в команду пришли молодые девчонки, им надо еще расти, они готовы к этому. Обидно за Свету Колесниченко, она осталась – и была надежда, что хотя бы дуэт будет участвовать в Олимпийских играх.

Но нет, все рассчитали, чтобы мы ничего не выиграли. Так нельзя – смешали спорт с политикой. Горько, конечно, но ничего, мы сильные, мы вернемся. Все равно справедливость восторжествует», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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5 комментариев

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арап Петра Великого
Не за это. За что нас наказали все знают, абсолютно все..
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nolan_90
Как бы вам так объяснить, Татьяна Николаевна, что не совсем за это.
+7
-2
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Лия Романова
за Свету Колесниченко и правда обидно, одна из немногих из команды, выступавшей в Токио, и предыдущих олициклах, продолжила спорткарьеру
+2
-1
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maripous
А зачем вам белая тряпка с нейтральным статусом? Радуйтесь, что вас туда не пускают. Не будете позориться как другие предатели, которые ради этого отрекутся от флага, от страны, от армии.
+1
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Rahym Hommadow
Ответ арап Петра Великого
Не за это. За что нас наказали все знают, абсолютно все..
Даже мы страны Снг знают за что наказали но там видимо не знают или запрещают знать)))
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