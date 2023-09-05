Покровская о критериях World Aquatics для россиян: «Это беспредел! Нас наказали за то, что на шести Олимпиадах мы одерживали победы»

Татьяна Покровская назвала условия допуска россиян «наказанием за победы на ОИ».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию. Таким образом, на Олимпиаду-2024 в Париже не смогут квалифицироваться российские синхронистки.

«Нас наказали за то, что на протяжении 20 с лишним лет на шести Олимпиадах мы одерживали победы. За это нас просто отсекли от всех соревнований. Это беспредел!

Но мы будем продолжать работать, мы будем выступать на соревнованиях – на чемпионате России, Играх БРИКС, Играх дружбы, будут и матчевые встречи. Мы все равно будем поднимать наш уровень. У нас боевой дух, мы тренируемся.

К нам в команду пришли молодые девчонки, им надо еще расти, они готовы к этому. Обидно за Свету Колесниченко, она осталась – и была надежда, что хотя бы дуэт будет участвовать в Олимпийских играх.

Но нет, все рассчитали, чтобы мы ничего не выиграли. Так нельзя – смешали спорт с политикой. Горько, конечно, но ничего, мы сильные, мы вернемся. Все равно справедливость восторжествует», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать