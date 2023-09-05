Минаков о критериях World Aquatics: «Не хватает лишь пункта, что мы выступаем вне конкурса для полной картины»

Российский пловец Андрей Минаков иронично высказался о критериях World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила условия для получения россиянами нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум для одного пловцу на каждой дистанции.

«Даже не знаю, как реагировать, честно говоря. С одной стороны, хочется поблагодарить World Aquatics за допуск и то, что они понимают, через что мы проходим и какой это труд.

Но, как правильно сказал Владимир Валерьевич (Сальников, глава Всероссийской федерации плавания – Sports.ru), «с размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка». Не хватает лишь пункта, что мы выступаем вне конкурса для полной картины.

Про нейтральный статус было уже давно понятно, это не стало сюрпризом. Непонятно, почему допускается лишь один спортсмен на дистанцию. Непонятно, как будет выглядеть централизованный выезд на квалификацию. В общем, будем следовать указаниям нашей федерации и представлять спортивные интересы страны, насколько это возможно», – сказал чемпион Европы по плаванию Андрей Минаков.

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