Минаков о критериях World Aquatics: «Не хватает лишь пункта, что мы выступаем вне конкурса для полной картины»

Теги плавание сборная России ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Андрей Минаков Водные виды

Российский пловец Андрей Минаков иронично высказался о критериях World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила условия для получения россиянами нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум для одного пловцу на каждой дистанции.

«Даже не знаю, как реагировать, честно говоря. С одной стороны, хочется поблагодарить World Aquatics за допуск и то, что они понимают, через что мы проходим и какой это труд.

Но, как правильно сказал Владимир Валерьевич (Сальников, глава Всероссийской федерации плавания – Sports.ru), «с размера замочной скважины эта возможность сузилась до игольного ушка». Не хватает лишь пункта, что мы выступаем вне конкурса для полной картины.

Про нейтральный статус было уже давно понятно, это не стало сюрпризом. Непонятно, почему допускается лишь один спортсмен на дистанцию. Непонятно, как будет выглядеть централизованный выезд на квалификацию. В общем, будем следовать указаниям нашей федерации и представлять спортивные интересы страны, насколько это возможно», – сказал чемпион Европы по плаванию Андрей Минаков.

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6 комментариев

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tull
И еще запретить грести левой рукой и правой ногой.
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Максим Седов
Будьте уверены эти критерии скоро появятся.
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AMS
За что ты их благодаришь? Они вас за людей не считают, а ты, хотелось бы поблагодарить. Почему мы с ними продолжаем говорить, почему мы их ещё не послали как можно дальше?
Соревнуйтесь внутри страны, город с городом, область с областью.
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Пользователь Имени
Ответ tull
И еще запретить грести левой рукой и правой ногой.
Не подсказывайте )
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арап Петра Великого
Ответ AMS
За что ты их благодаришь? Они вас за людей не считают, а ты, хотелось бы поблагодарить. Почему мы с ними продолжаем говорить, почему мы их ещё не послали как можно дальше? Соревнуйтесь внутри страны, город с городом, область с областью.
Лицемерие мешает..
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baydos
Ответ AMS
За что ты их благодаришь? Они вас за людей не считают, а ты, хотелось бы поблагодарить. Почему мы с ними продолжаем говорить, почему мы их ещё не послали как можно дальше? Соревнуйтесь внутри страны, город с городом, область с областью.
Я думаю больше ирония и сарказм...а может он знает немного больше и есть там люди, которые выбивают условия из еще большей жопы...
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