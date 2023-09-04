Журова об условиях World Aquatics: «Радоваться тут нечему. Очевидно, что с такими критериями кого‑то из ребят не допустят, будет фильтрация»

Теги плавание сборная России сборная России жен Светлана Журова ВФП World Aquatics (FINA) Водные виды

Светлана Журова отреагировала на критерии допуска россиян от World Aquatics.

Международная федерация плавания сегодня утвердила критерии, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Россиян будут допускать только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию.

«Радоваться тут нечему. Решение об участии будет принимать Всероссийская федерация плавания, но очевидно, что с такими критериями кого‑то из ребят не допустят, будет фильтрация. Мы это проходили с Олимпиадой в Пхенчхане, когда большая часть сборной не поехала из‑за допинговых историй.

В международной повестке все это будет выглядеть так, будто у России нет спортсменов», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

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