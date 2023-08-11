Расписание финалов II Игр стран СНГ: 11 августа разыграют медали в плавании, боксе и пятиборье

Теги плавание результаты Игры стран СНГ Водные виды

11 августа на Играх стран СНГ в Беларуси разыграют 21 комплект наград.

II Игры стран СНГ

Беларусь

11 августа

Расписание финалов

Современное пятиборье

Юноши

Фехтование, бонус-раунд

13:30

Плавание

14:30

Лазер-ран

16:00

Бокс

Девушки, все весовые категории

Начало финалов – 16:00

Плавание

Юниоры, 400 м, вольный стиль

17:00

Юниорки, 100 м, вольный стиль

17:08

Юниоры, 100 м, баттерфляй 

17:13

Юниорки, 200 м, на спине

17:18

Юниоры, 200 м, брасс

17:25

Юниорки, 200 м, комплекс

17:31

Юниоры, 4х100 м, комбинированная эстафета

18:01

Юниорки, 4х100 м, комбинированная эстафета

18:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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