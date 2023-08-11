Расписание финалов II Игр стран СНГ: 11 августа разыграют медали в плавании, боксе и пятиборье
11 августа на Играх стран СНГ в Беларуси разыграют 21 комплект наград.
II Игры стран СНГ
Беларусь
11 августа
Расписание финалов
Современное пятиборье
Юноши
Фехтование, бонус-раунд
13:30
Плавание
14:30
Лазер-ран
16:00
Бокс
Девушки, все весовые категории
Начало финалов – 16:00
Плавание
Юниоры, 400 м, вольный стиль
17:00
Юниорки, 100 м, вольный стиль
17:08
Юниоры, 100 м, баттерфляй
17:13
Юниорки, 200 м, на спине
17:18
Юниоры, 200 м, брасс
17:25
Юниорки, 200 м, комплекс
17:31
Юниоры, 4х100 м, комбинированная эстафета
18:01
Юниорки, 4х100 м, комбинированная эстафета
18:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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