Паралимпиада-2020, 3 сентября, все медали дня: у России три награды в легкой атлетике и серебро в гребле

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит десятый медальный день.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

2 сентября

Все медали России

Легкая атлетика

1500 м, мужчины, T20

1. Оуэн Миллер (Великобритания) – 3.54,57

2. Александр Работницкий (Россия) – 3.55,78

3. Дьен Ндиага (Италия) – 3.57,24

Копье, мужчины, F54

1. Хамед Амири (Иран) – 31,35

2. Алексей Кузнецов (Россия) – 31,19

3. Джастин Фонгсэван – 31,09

Прыжки в длину, женщины, T47

1. Анна Гримальди (Новая Зеландия) – 5,76

2. Александра Могучая (Россия) – 5,67

3. Кьяра Родригес (Эквадор) – 5,63

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, мужчины, KL3

1. Сергей Емельянов (Украина) – 40,355

2. Леонид Крылов (Россия) – 40,464

3. Роберт Оливер (Великобритания) – 41,268

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.