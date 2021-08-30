Паралимпиада-2020, 3 сентября, все медали дня: у России три награды в легкой атлетике и серебро в гребле

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит десятый медальный день.
Паралимпийские игры-2020 в Токио
2 сентября
Все медали России
Легкая атлетика
1500 м, мужчины, T20
1. Оуэн Миллер (Великобритания) – 3.54,57
2. Александр Работницкий (Россия) – 3.55,78
3. Дьен Ндиага (Италия) – 3.57,24
Копье, мужчины, F54
1. Хамед Амири (Иран) – 31,35
2. Алексей Кузнецов (Россия) – 31,19
3. Джастин Фонгсэван – 31,09
Прыжки в длину, женщины, T47
1. Анна Гримальди (Новая Зеландия) – 5,76
2. Александра Могучая (Россия) – 5,67
3. Кьяра Родригес (Эквадор) – 5,63
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, мужчины, KL3
1. Сергей Емельянов (Украина) – 40,355
2. Леонид Крылов (Россия) – 40,464
3. Роберт Оливер (Великобритания) – 41,268
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.