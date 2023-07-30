Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Рылов, Чимрова, Суркова, Саламатина, Гирев одержали победы, другие результаты
Евгения Чикунова и Евгений Рылов одержали победы в финале Кубка России в Казани.
Плавание
Финал Кубка России
Казань
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.19,71
2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.24,76
3. Яна Шакирова – 2.27,16
100 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 57,68
2. Арина Суркова – 57,81
3. Анастасия Кулешова – 58,15
200 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина – 1.59,34
2. Дарья Трофимова – 1.59,40
3. Анастасия Гуженкова – 1.59,62
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова – 24,59
2. Мария Каменева – 24,68
3. Дарья Трофимова – 24,77
4x100 м, комбинированная эстафета
1. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Дарья Устинова) – 4.01,94
2. Нижегородская область-1 (Злата Шапошникова, Елена Богомолова, Мария Васильева, Анна Кузнецова) – 4.09,20
3. Калужская область-1 (Анастасия Авдеева, Полина Иванушкина, Полина Малахова, Елена Давыдова) – 4.10,29
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Иван Гирев – 47,78
2. Климент Колесников – 47,88
3. Егор Корнев – 47,98
200 м, спина
1. Евгений Рылов – 1.55,79
2. Алексей Ткачев – 1.57,66
3. Дмитрий Савенко – 1.58,02
200 м, баттерфляй
1. Александр Харланов – 1.56,10
2. Егор Павлов – 1.56,26
3. Роман Шевляков – 1.56,58
50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,56
2. Иван Кожакин – 27,12
3. Андрей Николаев – 27,13
4x100 м, комбинированная эстафета
1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) – 3.30,79
2. Москва-1 (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.32,28
3. Беларусь (Иван Адамчук, Илья Шиманович, Арсений Боржаков, Руслан Скоморошко) – 3.36,14
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