Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Рылов, Чимрова, Суркова, Саламатина, Гирев одержали победы, другие результаты

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Евгения Чикунова и Евгений Рылов одержали победы в финале Кубка России в Казани.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.19,71

2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.24,76

3. Яна Шакирова  – 2.27,16

100 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 57,68

2. Арина Суркова – 57,81

3. Анастасия Кулешова – 58,15

200 м, вольный стиль

1. Валерия Саламатина – 1.59,34

2. Дарья Трофимова – 1.59,40

3. Анастасия Гуженкова – 1.59,62

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 24,59

2. Мария Каменева – 24,68

3. Дарья Трофимова – 24,77

4x100 м, комбинированная эстафета

1. Санкт-Петербург-1 (Влада Егги, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Дарья Устинова) – 4.01,94

2. Нижегородская область-1 (Злата Шапошникова, Елена Богомолова, Мария Васильева, Анна Кузнецова) – 4.09,20

3. Калужская область-1 (Анастасия Авдеева, Полина Иванушкина, Полина Малахова, Елена Давыдова) – 4.10,29

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Иван Гирев – 47,78

2. Климент Колесников – 47,88

3. Егор Корнев – 47,98

200 м, спина

1. Евгений Рылов – 1.55,79

2. Алексей Ткачев – 1.57,66

3. Дмитрий Савенко – 1.58,02

200 м, баттерфляй

1. Александр Харланов – 1.56,10

2. Егор Павлов – 1.56,26

3. Роман Шевляков – 1.56,58

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,56

2. Иван Кожакин – 27,12

3. Андрей Николаев – 27,13

4x100 м, комбинированная эстафета

1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) – 3.30,79

2. Москва-1 (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев) – 3.32,28

3. Беларусь (Иван Адамчук, Илья Шиманович, Арсений Боржаков, Руслан Скоморошко) – 3.36,14

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