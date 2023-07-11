Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке

С 14 по 30 июля в японской Фукуоке пройдет чемпионат мира по водным видам спорта-2023. Sports.ru представляет расписание турнира.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Расписание соревнований

15 июля, суббота

Плавание на открытой воде

Женщины, 10 км – 2:00

Прыжки в воду

Смешанные соревнования, вышка, синхронные прыжки – 6:30

Женщины, трамплин, 1 м – 9:30

Мужчины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 12:00

Синхронное плавание

Женщины, соло, техническая программа – 13:30

16 июля, воскресенье

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км – 2:00

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 1 м – 8:30

Женщины, вышка, синхронные прыжки – 12:00

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, техническая программа – 10:30

Дуэты, техническая программа – 13:30

17 июля, понедельник

Синхронное плавание

Мужчины, соло, техническая программа – 8:00

Акробатика – 13:30

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 9:30

Мужчины, вышка, синхронные прыжки – 13:00

18 июля, вторник

Плавание на открытой воде

Женщины, 5 км – 2:00

Мужчины, 5 км – 4:00

Прыжки в воду

Смешанные соревнования, трамплин и вышка – 12:00

Синхронное плавание

Смешанные команды, техническая программа – 13:30

19 июля, среда

Синхронное плавание

Мужчины, соло, произвольная программа – 10:30

Женщины, соло, произвольная программа – 13:00

Прыжки в воду

Женщины, вышка – 12:00

20 июля, четверг

Плавание на открытой воде

Смешанная эстафета, 4х1500 км – 2:00

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 3 м – 12:00

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа – 13:30

21 июля, пятница

Прыжки в воду

Женщины, трамплин, 3 м – 12:00

Синхронное плавание

Смешанные команды, произвольная программа – 13:00

22 июля, суббота

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, произвольная программа – 4:00

Прыжки в воду

Смешанные соревнования, трамплин, 3 м, синхронные прыжки – 9:30

Мужчины, вышка – 12:30

23 июля, воскресенье

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 400 м, вольный стиль

Женщины, 4x100 м, вольный стиль

Мужчины, 400 м, вольный стиль

Мужчины, 400 м, комплекс

Мужчины, 4x100 м, вольный стиль

24 июля, понедельник

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 100 м, баттерфляй

Женщины, 200 м, комплекс

Мужчины, 100 м, брасс

Мужчины, 50 м, баттерфляй

25 июля, вторник

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 1500 м, вольный стиль

Женщины, 100 м, спина

Женщины, 100 м, брасс

Мужчины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, спина

26 июля, среда

Хайдайвинг

Женщины, 20 м – 6.00

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 200 м, вольный стиль

Мужчины, 800 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, брасс

Мужчины, 200 м, баттерфляй

Смешанная эстафета, 4x100 м, комбинация

27 июля, четверг

Хайдайвинг

Мужчины, 27 м – 6.00

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 50 м, спина

Женщины, 200 м, баттерфляй

Женщины, 4x200 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, вольный стиль

Мужчины, 200 м, комплекс

28 июля, пятница

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 100 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, брасс

Мужчины, 200 м, спина

Мужчины, 200 м, брасс

Мужчины, 4x200 м, вольный стиль

29 июля, суббота

Водное поло

Женщины, матч за 3-е место – 7:00

Женщины, финал – 12:00

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 800 м, вольный стиль

Женщины, 200 м, спина

Женщины, 50 м, баттерфляй

Мужчины, 50 м, вольный стиль

Мужчины, 100 м, баттерфляй

Смешанная эстафета, 4x100 м, вольный стиль

30 июля, воскресенье

Водное поло

Мужчины, матч за 3-е место – 7:00

Мужчины, финал – 12:00

Плавание

Начало сессии – 14:00

Женщины, 50 м, вольный стиль

Женщины, 50 м, брасс

Женщины, 400 м, комплекс

Женщины, 4x100 м, комбинация

Мужчины, 1500 м, вольный стиль

Мужчины, 50 м, спина

Мужчины, 4x100 м, комбинация

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.