Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Кинг, Мерфи, Стабблети-Кук поборются за медали

23 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

23 июня

Женщины, 100 м, вольный стиль

19.02

Фавориты: (Швеция), Пенни Олексяк (Канада), Чен Юцзиэ (Китай).

Женщины, 200 м, брасс

19.52

Фавориты: Дженна Страуч (Австралия), (США), Котрина Тетеревкова (Литва).

Мужчины, 200 м, спина

20.01

Фавориты: Райан Мерфи (США), Броуди Пол Уильямс (Великобритания), Люк Гринбанк (Великобритания).

Мужчины, 200 м, брасс

20.28

Фавориты: Зак Стабблети-Кук (Австралия), Антон Макки (Исландия), Ю Ханагурума (Япония).

Мужчины, 4x200 м, вольный стиль

20.37

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште