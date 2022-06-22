Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Кинг, Мерфи, Стабблети-Кук поборются за медали

23 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
23 июня
Женщины, 100 м, вольный стиль
19.02
Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Пенни Олексяк (Канада), Чен Юцзиэ (Китай).
Женщины, 200 м, брасс
19.52
Фавориты: Дженна Страуч (Австралия), Лилли Кинг (США), Котрина Тетеревкова (Литва).
Мужчины, 200 м, спина
20.01
Фавориты: Райан Мерфи (США), Броуди Пол Уильямс (Великобритания), Люк Гринбанк (Великобритания).
Мужчины, 200 м, брасс
20.28
Фавориты: Зак Стабблети-Кук (Австралия), Антон Макки (Исландия), Ю Ханагурума (Япония).
Мужчины, 4x200 м, вольный стиль
20.37
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште