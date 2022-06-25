Плавание на открытой воде. Чемпионат мира. Спортсмены разыграют медали в микст-эстафете 4х1500 м

26 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны первые медали в плавании на открытой воде.
Спортсмены выступят в микст-эстафете 4х1500 м.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание на открытой воде
Микст
Эстафета, 4x1500 м
Начало – 14:00 по московскому времени.
Старт-лист
США
Австралия
Германия
Бразилия
ЮАР
Канада
Китай
Италия
Полный список участников можно посмотреть здесь.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште