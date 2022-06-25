Плавание на открытой воде. Чемпионат мира. Спортсмены разыграют медали в микст-эстафете 4х1500 м

26 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны первые медали в плавании на открытой воде.

Спортсмены выступят в микст-эстафете 4х1500 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание на открытой воде

Микст

Эстафета, 4x1500 м

Начало – 14:00 по московскому времени.

Старт-лист

США

Австралия

Германия

Бразилия

ЮАР

Канада

Китай

Италия

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште