Плавание на открытой воде. Чемпионат мира. Спортсмены разыграют медали в микст-эстафете 4х1500 м

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта Водные виды

26 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны первые медали в плавании на открытой воде.

Спортсмены выступят в микст-эстафете 4х1500 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание на открытой воде

Микст

Эстафета, 4x1500 м

Начало – 14:00 по московскому времени.

Старт-лист

США

Австралия

Германия

Бразилия

ЮАР

Канада

Китай

Италия

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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