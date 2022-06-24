Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Ледеки, Хаск, Прауд и Милак выступят в финалах

24 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 6 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

Женщины, 50 м, баттерфляй

19.02

Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Торри Хаск (США), Мелани Эник (Франция), Фарида Осман (Египет)

Мужчины, 50 м, вольный стиль

19.09

Фавориты: Бен Прауд (Великобритания), Лоренцо Дзаццери (Италия), Джошуа Лиендо (Канада), Майкл Эндрю (США)

Мужчины, 100 м, баттерфляй

19.44

Фавориты: Криштоф Милак (Венгрия), Наоки Мидзунума (Япония), Джошуа Лиендо (Канада), Ной Понти (Швейцария)

Женщины, 200 м, спина

19.53

Фавориты: Фиби Бэкон (США), Кэйли Маккеон (Австралия), Райан Уайт (США), Маргерита Панцьера (Италия)

Женщины, 800 м, вольный стиль

20.26

Фавориты: Кэтлин Ледеки (США), Лени Паллистер (Австралия), Леа Смит (США), Ли Бинцзе (Китай)

Микст, эстафета 4x100 м, вольный стиль

20.49

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште