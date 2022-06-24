Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Ледеки, Хаск, Прауд и Милак выступят в финалах

24 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 6 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
Женщины, 50 м, баттерфляй
19.02
Фавориты: Сара Шестрем (Швеция), Торри Хаск (США), Мелани Эник (Франция), Фарида Осман (Египет)
Мужчины, 50 м, вольный стиль
19.09
Фавориты: Бен Прауд (Великобритания), Лоренцо Дзаццери (Италия), Джошуа Лиендо (Канада), Майкл Эндрю (США)
Мужчины, 100 м, баттерфляй
19.44
Фавориты: Криштоф Милак (Венгрия), Наоки Мидзунума (Япония), Джошуа Лиендо (Канада), Ной Понти (Швейцария)
Женщины, 200 м, спина
19.53
Фавориты: Фиби Бэкон (США), Кэйли Маккеон (Австралия), Райан Уайт (США), Маргерита Панцьера (Италия)
Женщины, 800 м, вольный стиль
20.26
Фавориты: Кэтлин Ледеки (США), Лени Паллистер (Австралия), Леа Смит (США), Ли Бинцзе (Китай)
Микст, эстафета 4x100 м, вольный стиль
20.49
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште