Синхронистка Субботина о женских дуэтах в фигурном катании: «Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины»
Синхронистка Варвара Субботина поделилась мнением о женских дуэтах в фигурном катании.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.
«Если это будет без поддержек, то нормально – почему нет? Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины», – сказала Субботина.
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