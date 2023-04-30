Синхронистка Субботина о женских дуэтах в фигурном катании: «Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины»

Синхронистка Варвара Субботина поделилась мнением о женских дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Если это будет без поддержек, то нормально – почему нет? Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины», – сказала Субботина.

Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте