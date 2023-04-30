Синхронистка Субботина о женских дуэтах в фигурном катании: «Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины»

Теги синхронное плавание танцы на льду сборная России (синхронное плавание) Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Варвара Субботина Водные виды

Синхронистка Варвара Субботина поделилась мнением о женских дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Если это будет без поддержек, то нормально – почему нет? Это должно быть красиво, гармонично. Лучше, чем если бы катались два мужчины», – сказала Субботина.

Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте

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4 комментария

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Iuliia Timofeyeva
В США она бы вместе с Малининым уже б на тренинге сидела🤣
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Oleandra
Что так синхронистки стали в ФК соваться?
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duffy
хоспаде, какой абсурд все эти заявления всех этих синхронисток... Мужчины тебе чем не угодили, Субботина? Почему женщины лучше? Субботина думает женщины не про любовь катать будут? Ведь женской гомосексуальности не сущетсвует. ага.
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Валерий Петров
Это почему же мужчины хуже будут, что за сексизм ))? Триксель прыгнуть, поддержки там всякие, если один мужик силовой и здоровый, а второй маленький как Шома, то и выбросы можно четверные.
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