Татьяна Покровская: «Вклад Ищенко в мировое синхронное плавание неоценим. Войти в зал славы – это очень почетно»

Теги синхронное плавание Наталья Ищенко Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Тренер сборной России Татьяна Покровская назвала неоценимым вклад в синхронное плавание Натальи Ищенко.

Накануне стало известно, что Ищенко войдет в Международный зал славы плавания (ISHOF). Она пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.

«Я очень горжусь Натальей. Войти в зал славы – это очень почетно. Ее вклад в мировое синхронное плавание неоценим, она была прекрасной спортсменской и воспитанным человеком. Она сумела себя реализовать себя во всех начинаниях, у нее сейчас такая должность, молодец», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Сейчас Ищенко занимает должность министра спорта Калининградской области. 

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