Светлана Колесниченко: «Покровская вызывала у меня некий страх уважения, я очень боялась ее подвести. Этот стресс сидел во мне на протяжении 11 лет»

Колесниченко: тренер Покровская вызывала у меня некий страх уважения.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, что испытывала «страх уважения» перед тренером Татьяной Покровской.

– Насколько тяжело жить с ощущением, что ты постоянно должен быть лучшим?

– Тяжело. В семье у нас до сих пор борьба. Муж так и говорит: «Ты со мной все время соревнуешься». Хотя я этого не замечаю на самом деле. Что касается спорта, первое время было очень сложно. Я понимала, что передо мной были такие солистки, как та же Ромашина, Наталья Ищенко, что я должна соответствовать их уровню, быть не хуже, потому что в любом случае меня начнут с ними сравнивать. Благодаря Татьяне Евгеньевне Данченко и моей работе в соло этот психологический барьер начал потихонечку исчезать. Но это был реально долгий процесс.

– Страх не оправдать ожидания тренера – это мотивация?

– Татьяна Николаевна Покровская, под руководством которой мы работали в группе, вызывала у меня некий страх уважения, если можно так сказать. Я очень боялась ее подвести. Когда она приходила к нам на тренировки дуэта, меня порой переклинивало до такой степени, что Татьяна Евгеньевна (Данченко) даже шутила: мол, надо поставить картонные фотографии Покровской на бортик, чтобы я к этому привыкала. Этот стресс сидел во мне на протяжении 11 лет! – рассказала Колесниченко.

В ноябре синхронистка объявила о завершении карьеры. Она также является 16-кратной чемпионкой мира.