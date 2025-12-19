  • Спортс
  • Ефимова вышла на заплыв на Кубке Сальникова в платье и парике: «Это образ Джессики Рэббит. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован»
Ефимова вышла на заплыв на Кубке Сальникова в платье и парике: «Это образ Джессики Рэббит. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован»

Ефимова появилась на Кубке Сальникова в образе Джессики Рэббит.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала, почему вышла в платье и парике на заплыв на Кубке Сальникова в Санкт‑Петербурге. 

«Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать.

На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Но мне понравилось, что ты как бы выходишь из бассейна после старта, ребята фотографируются, а я смотрю такая, думаю, блин, надо еще глаза было подкрасить.

Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется», – сказала Ефимова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Кубок Сальникова
плавание
logoсборная России жен
РИА Новости
logoЮлия Ефимова
