Ефимова вышла на заплыв на Кубке Сальникова в платье и парике: «Это образ Джессики Рэббит. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован»

Ефимова появилась на Кубке Сальникова в образе Джессики Рэббит.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала, почему вышла в платье и парике на заплыв на Кубке Сальникова в Санкт‑Петербурге.

«Это образ Джессики Рэббит. Но образ уже был у меня до этого. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован. Я решила, что это его шанс, надо сейчас его надевать.

На самом деле я впервые делала макияж перед стартом. Очень необычно, очень странное ощущение. Тем более такой яркий и очень непривычный. Но мне понравилось, что ты как бы выходишь из бассейна после старта, ребята фотографируются, а я смотрю такая, думаю, блин, надо еще глаза было подкрасить.

Я боялась из-за очков, что все это потечет. Из-за помады тоже боялась, что она где-нибудь там останется», – сказала Ефимова.

