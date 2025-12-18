  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Из-за политизации спорта некоторые наши федерации прорабатывают вопрос перехода из европейских союзов в азиатские»
12

Михаил Дегтярев: «Из-за политизации спорта некоторые наши федерации прорабатывают вопрос перехода из европейских союзов в азиатские»

Дегтярев: некоторые наши спортфедерации прорабатывают вопрос перехода в Азию.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что некоторые российские спортивные федерации прорабатывают вопрос перехода из Европы в Азию.

Об этом он высказался после встречи с коллегой из ОАЭ Ахмедом Бельхулем Аль-Фаляси.

«Российско-эмиратское сотрудничество в сфере спорта развивается динамично. С 2024 года число российских спортсменов, выехавших на мероприятия в ОАЭ, выросло почти в 20 раз и превысило 1500 человек. На международном турнире по дзюдо и чемпионате мира по боксу в ОАЭ наши спортсмены впервые за долгое время выступили с государственным флагом и гимном.

Азиатский регион – очень важен для нас. Мы видим последовательное соблюдение Олимпийской хартии и олимпийских ценностей со стороны государств Азии. Из-за политизации спорта рядом западных стран некоторые наши спортивные федерации прорабатывают вопрос перехода из европейских союзов в азиатские, где у атлетов есть возможность соревноваться в честных условиях без дискриминации.

Показательным стал переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), что позволило российским шахматистам участвовать в международных турнирах. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке президента Азиатской шахматной федерации шейха Султана бен Халифы Аль Нахайяна», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
ФШР
Азиатская шахматная федерация
Европейский шахматный Союз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
«Это было ПТСР в чистом виде, пришлось поработать даже с психологом». Данченко о поражениях российских синхронисток на ЧМ-2025
16 декабря, 16:17
Александр Бондарь: «По поводу завершения карьеры еще не думал, но возраст уже обязывает иногда задумываться об этом»
15 декабря, 13:31
Колесниченко не возобновит карьеру ради Олимпиады: «Муж хотел, чтобы я поехала на Игры-2028. Я считаю, что ушла вовремя»
13 декабря, 08:53
Светлана Колесниченко: «Покровская вызывала у меня некий страх уважения, я очень боялась ее подвести. Этот стресс сидел во мне на протяжении 11 лет»
13 декабря, 08:28
Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Мазепин каждый день вел переговоры с World Aquatics, вне зависимости от того, где находился и какой там был часовой пояс»
12 декабря, 07:18
Депутат Свищев: «Рекомендации МОК можно воспринимать со сдержанным оптимизмом. Продолжим работать, отстаивать права наших спортсменов»
11 декабря, 18:12
МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Беларуси
11 декабря, 17:25
Глава МОК Ковентри – на вопрос украинского журналиста о допуске россиян: «Процесс перед Олимпиадой-2024 был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же»
11 декабря, 07:01
Михаил Дегтярев: «Несмотря на то, что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену, мы чувствуем поддержку МОК»
10 декабря, 10:13
Михаил Дегтярев: «МОК может лишить международных соревнований те страны, которые ограничивают въезд российским спортсменам»
10 декабря, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54