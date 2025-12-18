Михаил Дегтярев: «Из-за политизации спорта некоторые наши федерации прорабатывают вопрос перехода из европейских союзов в азиатские»

Дегтярев: некоторые наши спортфедерации прорабатывают вопрос перехода в Азию.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что некоторые российские спортивные федерации прорабатывают вопрос перехода из Европы в Азию.

Об этом он высказался после встречи с коллегой из ОАЭ Ахмедом Бельхулем Аль-Фаляси.

«Российско-эмиратское сотрудничество в сфере спорта развивается динамично. С 2024 года число российских спортсменов, выехавших на мероприятия в ОАЭ, выросло почти в 20 раз и превысило 1500 человек. На международном турнире по дзюдо и чемпионате мира по боксу в ОАЭ наши спортсмены впервые за долгое время выступили с государственным флагом и гимном.

Азиатский регион – очень важен для нас. Мы видим последовательное соблюдение Олимпийской хартии и олимпийских ценностей со стороны государств Азии. Из-за политизации спорта рядом западных стран некоторые наши спортивные федерации прорабатывают вопрос перехода из европейских союзов в азиатские, где у атлетов есть возможность соревноваться в честных условиях без дискриминации.

Показательным стал переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), что позволило российским шахматистам участвовать в международных турнирах. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке президента Азиатской шахматной федерации шейха Султана бен Халифы Аль Нахайяна», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.