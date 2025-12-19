  • Спортс
Сальников о матчевой встрече России и США: «Уверен, что мы возобновим эту традицию, еще в прошлом году ее обсуждали»

Сальников сообщил, что матчевая встреча России и США в плавании может состояться.

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что матчевая встреча России и США может состояться.

«Что касается возможной матчевой встречи с США, открою небольшую тайну – в прошлом году во время производства фильма о нашем противостоянии с Брайаном Гуделлом, двукратным олимпийским чемпионом, который завоевал главный приз фестиваля в Палермо, мы обсуждали с ним традиции матчевых встреч. Тема на слуху.

Еще в прошлом году с американцами обсуждали такую возможность после ЧМ в Будапеште, даже, например, на нейтральной территории – в Дубае, например. Но к этому надо готовиться, решать вопросы с логистикой, найти для всех удобное место и время. Однако я уверен, что мы возобновим эту традицию. Матчи между Советским Союзом и США проводились регулярно, и всем это было интересно», – рассказал Сальников.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoВладимир Сальников
плавание
logoсборная России
logoсборная США
