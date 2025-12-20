Кубок Сальникова. Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев, Гирев, Суркова, Самусенко, Степанова одержали победы, другие результаты

Чикунова, Пригода, Корнев одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

В Санкт-Петербурге прошел второй день Кубка Сальникова по плаванию.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

20 декабря

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 20,39

2. Роман Жидков – 21,31

3. Даниил Косенков – 21,40

50 м, спина

1. Павел Самусенко – 22,37

2. Егор Корнев – 22,44

3. Мирон Лифинцев – 22,84

100 м, баттерфляй

1. Андрей Минаков – 49,23

2. Роман Шевляков – 49,94

3. Александр Щеголев – 50,25

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 56,26

2. Олег Костин – 56,68

3. Александр Жигалов – 57,16

200 м, вольный стиль

1. Иван Гирев – 1.41,58

2. Роман Акимов – 1.43,17

3. Владислав Резниченко – 1.43,44

200 м, комплекс

1. Михаил Щербаков – 1.52,21

2. Илья Бородин – 1.54,59

3. Максим Ступин – 1.55,72

200 м, спина

1. Павел Самусенко – 1.49,01

2. Артем Норкин – 1.50,99

3. Георгий Смирнов – 1.51,53

1500 м, вольный стиль

1. Мэттью Колдуэлл (ЮАР) – 15.12,83

2. Владислав Чирков – 15.16,65

3. Владислав Величко – 15.16,78

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,22

2. Александра Кузнецова – 25,57

3. Мария Осетрова – 25,80

50 м, брасс

1. Ника Годун – 30,28

2. Софья Ануфриева – 30,45

3. Елена Богомолова – 30,50

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 52,28

2. Алина Гайфутдинова – 52,74

3. Александра Кузнецова – 52,93

100 м, комплекс

1. Виктория Машкина – 58,89

2. Анастасия Кулешова – 59,53

3. Яна Шакирова – 1.00,38

100 м, спина

1. Милана Степанова – 57,72

2. Александра Курилкина – 58,01

3. Арина Хитева – 58,48

200 м, баттерфляй

1. Серафима Фокина – 2.07,35

2. Арина Керженева – 2.11,07

3. Александра Верменич – 2.11,45

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.17,47

2. Татьяна Горбунова – 2.24,37

3. Анастасия Шиленкова – 2.24,44

400 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 4.05,29

2. Арина Пантина – 4.05,89

3. Анастасия Колпакова – 4.07,78

400 м, комплекс

1. Александра Цветковская – 4.51,08

2. Александра Шлейко – 4.56,74

3. Дарья Ивахно – 4.59,21