Кубок Сальникова. Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев, Гирев, Суркова, Самусенко, Степанова одержали победы, другие результаты
В Санкт-Петербурге прошел второй день Кубка Сальникова по плаванию.
Плавание
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
20 декабря
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 20,39
2. Роман Жидков – 21,31
3. Даниил Косенков – 21,40
50 м, спина
1. Павел Самусенко – 22,37
2. Егор Корнев – 22,44
3. Мирон Лифинцев – 22,84
100 м, баттерфляй
1. Андрей Минаков – 49,23
2. Роман Шевляков – 49,94
3. Александр Щеголев – 50,25
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 56,26
2. Олег Костин – 56,68
3. Александр Жигалов – 57,16
200 м, вольный стиль
1. Иван Гирев – 1.41,58
2. Роман Акимов – 1.43,17
3. Владислав Резниченко – 1.43,44
200 м, комплекс
1. Михаил Щербаков – 1.52,21
2. Илья Бородин – 1.54,59
3. Максим Ступин – 1.55,72
200 м, спина
1. Павел Самусенко – 1.49,01
2. Артем Норкин – 1.50,99
3. Георгий Смирнов – 1.51,53
1500 м, вольный стиль
1. Мэттью Колдуэлл (ЮАР) – 15.12,83
2. Владислав Чирков – 15.16,65
3. Владислав Величко – 15.16,78
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,22
2. Александра Кузнецова – 25,57
3. Мария Осетрова – 25,80
50 м, брасс
1. Ника Годун – 30,28
2. Софья Ануфриева – 30,45
3. Елена Богомолова – 30,50
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 52,28
2. Алина Гайфутдинова – 52,74
3. Александра Кузнецова – 52,93
100 м, комплекс
1. Виктория Машкина – 58,89
2. Анастасия Кулешова – 59,53
3. Яна Шакирова – 1.00,38
100 м, спина
1. Милана Степанова – 57,72
2. Александра Курилкина – 58,01
3. Арина Хитева – 58,48
200 м, баттерфляй
1. Серафима Фокина – 2.07,35
2. Арина Керженева – 2.11,07
3. Александра Верменич – 2.11,45
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.17,47
2. Татьяна Горбунова – 2.24,37
3. Анастасия Шиленкова – 2.24,44
400 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 4.05,29
2. Арина Пантина – 4.05,89
3. Анастасия Колпакова – 4.07,78
400 м, комплекс
1. Александра Цветковская – 4.51,08
2. Александра Шлейко – 4.56,74
3. Дарья Ивахно – 4.59,21