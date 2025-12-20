  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Кубок Сальникова. Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев, Гирев, Суркова, Самусенко, Степанова одержали победы, другие результаты
0

Кубок Сальникова. Чикунова, Пригода, Клепикова, Корнев, Гирев, Суркова, Самусенко, Степанова одержали победы, другие результаты

Чикунова, Пригода, Корнев одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

В Санкт-Петербурге прошел второй день Кубка Сальникова по плаванию.

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

20 декабря

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 20,39

2. Роман Жидков – 21,31

3. Даниил Косенков – 21,40

50 м, спина

1. Павел Самусенко – 22,37

2. Егор Корнев – 22,44

3. Мирон Лифинцев – 22,84

100 м, баттерфляй

1. Андрей Минаков – 49,23

2. Роман Шевляков – 49,94

3. Александр Щеголев – 50,25

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 56,26

2. Олег Костин – 56,68

3. Александр Жигалов – 57,16

200 м, вольный стиль

1. Иван Гирев – 1.41,58

2. Роман Акимов – 1.43,17

3. Владислав Резниченко – 1.43,44

200 м, комплекс

1. Михаил Щербаков – 1.52,21

2. Илья Бородин – 1.54,59

3. Максим Ступин – 1.55,72

200 м, спина

1. Павел Самусенко – 1.49,01

2. Артем Норкин – 1.50,99

3. Георгий Смирнов – 1.51,53

1500 м, вольный стиль

1. Мэттью Колдуэлл (ЮАР) – 15.12,83

2. Владислав Чирков – 15.16,65

3. Владислав Величко – 15.16,78

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,22

2. Александра Кузнецова – 25,57

3. Мария Осетрова – 25,80

50 м, брасс

1. Ника Годун – 30,28

2. Софья Ануфриева – 30,45

3. Елена Богомолова – 30,50

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 52,28

2. Алина Гайфутдинова – 52,74

3. Александра Кузнецова – 52,93

100 м, комплекс

1. Виктория Машкина – 58,89

2. Анастасия Кулешова – 59,53

3. Яна Шакирова – 1.00,38

100 м, спина

1. Милана Степанова – 57,72

2. Александра Курилкина – 58,01

3. Арина Хитева – 58,48

200 м, баттерфляй

1. Серафима Фокина – 2.07,35

2. Арина Керженева – 2.11,07

3. Александра Верменич – 2.11,45

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.17,47

2. Татьяна Горбунова – 2.24,37

3. Анастасия Шиленкова – 2.24,44

400 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 4.05,29

2. Арина Пантина – 4.05,89

3. Анастасия Колпакова – 4.07,78

400 м, комплекс

1. Александра Цветковская – 4.51,08

2. Александра Шлейко – 4.56,74

3. Дарья Ивахно – 4.59,21

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Серафима Фокина
Кубок Сальникова
logoАрина Суркова
Роман Жидков
logoМирон Лифинцев
Арина Хитева
Арина Пантина
Владислав Резниченко
Алина Гайфутдинова
Елена Богомолова
Александра Цветковская
Роман Шевляков
Анна Егорова
Даниил Косенков
logoЕвгения Чикунова
logoсборная ЮАР
logoсборная России
logoсборная России жен
logoЕгор Корнев
Александр Жигалов
Анастасия Шиленкова
Александра Курилкина
Роман Акимов
Михаил Щербаков
logoКирилл Пригода
logoОлег Костин
Ника Годун
Александра Кузнецова
Милана Степанова
logoАндрей Минаков
Виктория Машкина
logoАнастасия Кулешова
Александр Щеголев
logoИлья Бородин
Яна Шакирова
Анастасия Колпакова
Павел Самусенко
результаты
Максим Ступин
плавание
Мария Осетрова
logoДарья Клепикова
Иван Гирев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников – 2-й, Лифинцев – 3-й, другие результаты
вчера, 19:47
Чикунова, Клепикова, Суркова, Сурушкина, Вековищев одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
23 ноября, 19:37
Пригода, Гринев, Щеголев, Гайфутдинова одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты
22 ноября, 20:47
Главные новости
Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников – 2-й, Лифинцев – 3-й, другие результаты
вчера, 19:47
Ефимова вышла на заплыв на Кубке Сальникова в платье и парике: «Это образ Джессики Рэббит. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован»
вчера, 17:36Фото
Сальников о матчевой встрече России и США: «Уверен, что мы возобновим эту традицию, еще в прошлом году ее обсуждали»
вчера, 06:27
Михаил Дегтярев: «Из-за политизации спорта некоторые наши федерации прорабатывают вопрос перехода из европейских союзов в азиатские»
18 декабря, 18:28
«Это было ПТСР в чистом виде, пришлось поработать даже с психологом». Данченко о поражениях российских синхронисток на ЧМ-2025
16 декабря, 16:17
Александр Бондарь: «По поводу завершения карьеры еще не думал, но возраст уже обязывает иногда задумываться об этом»
15 декабря, 13:31
Колесниченко не возобновит карьеру ради Олимпиады: «Муж хотел, чтобы я поехала на Игры-2028. Я считаю, что ушла вовремя»
13 декабря, 08:53
Светлана Колесниченко: «Покровская вызывала у меня некий страх уважения, я очень боялась ее подвести. Этот стресс сидел во мне на протяжении 11 лет»
13 декабря, 08:28
Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Мазепин каждый день вел переговоры с World Aquatics, вне зависимости от того, где находился и какой там был часовой пояс»
12 декабря, 07:18
Депутат Свищев: «Рекомендации МОК можно воспринимать со сдержанным оптимизмом. Продолжим работать, отстаивать права наших спортсменов»
11 декабря, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54