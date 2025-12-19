Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников – 2-й, Лифинцев – 3-й, другие результаты
В Санкт-Петербурге прошел первый день Кубка Сальникова по плаванию.
Плавание
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
19 декабря
Мужчины
50 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 25,59
2. Олег Костин – 25,82
3. Данил Семьянинов – 25,95
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин – 22,04
2. Роман Шевляков – 22,24
3. Григорий Пекарский – 22,28
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 45,18
2. Александр Щеголев – 46,10
3. Андрей Минаков – 46,17
100 м, комплекс
1. Егор Корнев – 51,33
2. Климент Колесников – 51,35
3. Михаил Щербаков – 51,89
100 м, спина
1. Павел Самусенко – 48,78
2. Климент Колесников – 49,18
3. Мирон Лифинцев – 50,14
200 м, баттерфляй
1. Егор Павлов – 1.51,90
2. Рихард Мартон (Венгрия) – 1.56,22
3. Иван Шамшурин (Беларусь) – 1.52,53
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.02,25
2. Александр Жигалов – 2.02,62
3. Михаил Доринов – 2.02,85
400 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин – 3.41,42
2. Роман Котов – 3.42,24
3. Даниил Шаталов – 3.42,69
400 м, комплекс
1. Илья Бородин – 4.01,46
2. Максим Ступин – 4.03,15
3. Габор Цомбори (Венгрия) – 4.07,74
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 24,06
2. Александра Курилкина – 24,20
3. Алина Гайфутдинова – 24,22
50 м, спина
1. Александра Курилкина – 26,47
2. Алина Гайфутдинова – 26,67
3. Мария Осетрова – 26,74
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.04,65
2. Ника Годун – 1.05,67
3. Софья Ануфриева – 1.05,84
100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова – 56,20
2. Анастасия Кулешова – 56,28
3. Анастасия Журавлева – 57,85
200 м, вольный стиль
1. Дарья Сарушкина – 1.55,88
2. Ксения Сорокина – 1.56,99
3. Анастасия Колпакова – 1.57,31
200 м, комплекс
1. Виктория Машкина – 2.08,22
2. Яна Шакирова – 2.08,47
3. Ирина Звягинцева – 2.09,20
200 м, спина
1. Милана Степанова – 2.03,84
2. Рената Гайнуллина – 2.06,52
3. Дарья Зарубенкова – 2.06,55
800 м, вольный стиль
1. Анна Егорова – 8.23,81
2. Арина Пантина – 8.26,06
3. Полина Козякина – 8.27,70