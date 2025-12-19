  • Спортс
Кубок Сальникова. Пригода, Самусенко, Корнев, Бородин, Клепикова, Чикунова одержали победы, Колесников – 2-й, Лифинцев – 3-й, другие результаты

Пригода, Клепикова, Самусенко одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

В Санкт-Петербурге прошел первый день Кубка Сальникова по плаванию. 

Плавание

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург

19 декабря

Мужчины

50 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 25,59

2. Олег Костин – 25,82

3. Данил Семьянинов – 25,95

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин – 22,04

2. Роман Шевляков – 22,24

3. Григорий Пекарский – 22,28

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 45,18

2. Александр Щеголев – 46,10

3. Андрей Минаков – 46,17

100 м, комплекс

1. Егор Корнев – 51,33

2. Климент Колесников – 51,35

3. Михаил Щербаков – 51,89

100 м, спина

1. Павел Самусенко – 48,78

2. Климент Колесников – 49,18

3. Мирон Лифинцев – 50,14

200 м, баттерфляй

1. Егор Павлов – 1.51,90

2. Рихард Мартон (Венгрия) – 1.56,22

3. Иван Шамшурин (Беларусь) – 1.52,53 

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.02,25

2. Александр Жигалов – 2.02,62

3. Михаил Доринов – 2.02,85

400 м, вольный стиль

1. Савелий Лузин – 3.41,42

2. Роман Котов – 3.42,24

3. Даниил Шаталов – 3.42,69

400 м, комплекс

1. Илья Бородин – 4.01,46

2. Максим Ступин – 4.03,15

3. Габор Цомбори (Венгрия) – 4.07,74

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 24,06

2. Александра Курилкина – 24,20

3. Алина Гайфутдинова – 24,22

50 м, спина

1. Александра Курилкина – 26,47

2. Алина Гайфутдинова – 26,67

3. Мария Осетрова – 26,74

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.04,65

2. Ника Годун – 1.05,67

3. Софья Ануфриева – 1.05,84

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова – 56,20

2. Анастасия Кулешова – 56,28

3. Анастасия Журавлева – 57,85

200 м, вольный стиль

1. Дарья Сарушкина – 1.55,88

2. Ксения Сорокина – 1.56,99

3. Анастасия Колпакова – 1.57,31

200 м, комплекс

1. Виктория Машкина – 2.08,22

2. Яна Шакирова – 2.08,47

3. Ирина Звягинцева – 2.09,20

200 м, спина

1. Милана Степанова – 2.03,84

2. Рената Гайнуллина – 2.06,52

3. Дарья Зарубенкова – 2.06,55

800 м, вольный стиль

1. Анна Егорова – 8.23,81

2. Арина Пантина – 8.26,06

3. Полина Козякина – 8.27,70

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
