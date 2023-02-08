Киселева о синхронистах в соревнованиях групп: «Не у всех сборных есть мужчины, которые соответствуют общему уровню команды. Нам повезло, у нас есть Мальцев»

Теги синхронное плавание Мария Киселева Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Матч ТВ Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева высказалась об участии мужчин в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

— Впервые мы столкнулись с этим на Играх Доброй воли в 1998 году, когда в американском дуэте выступал Билл Мэй, но тогда это было неофициально. Официальный дебют микст-дуэтов был на чемпионате мира 2015 года в Казани, а теперь мужчины могут выступать в группе на Олимпиадах, причем начиная с Парижа.

Это такой быстрый, стремительный шаг, в развитии мужского синхронного плавания. Можно сказать, что мужчины в нашем виде спорта уже осели и мы к этому привыкли.

— А на Играх Доброй воли как все это воспринималось?

— Считаю, что когда смешанный дуэт соревнуется с женскими это не совсем корректно.

— Но сейчас с группами похожая история. Можно ставить мужчину в группу, можно не ставить, можно двух или одного…

— Как я уже сказала, мое личное мнение, такие условия немножко некорректны. Это ведь разные возможности!

Не у всех сборных есть мужчины, занимающиеся синхронным плаванием. Не у всех сборных есть мужчины, которые соответствуют общему уровню команды. Так что на Играх в Париже мы можем увидеть очень разные программы — с мужчинами, без мужчин, с одним, с двумя, а оценивать это нужно будет по одной шкале новых правил.

Более объективно было бы определить единый стандарт — с мужчинами или без и в каком количестве — чтобы не оставлять вопросов к размышлению у судей.

— В чем может выражаться разница в выступлении команд с мужчинами и без?

— Можно найти какие-то моменты в творческом плане, можно привнести дополнительную силу в поддержки, которые будут вылетать гораздо выше. При этом в технической программе, если добавить мужчину, чисто визуально можно лишиться идеальной синхронности, которая обязана там быть, или понизить технический уровень команды, если мужчина будет слабее.

Нам повезло, у нас есть Саша Мальцев — сильнейший синхронист мира. Войдет ли он в состав группы — это решение за главным тренером Татьяной Николаевной Покровской, – сказала Киселева. 

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4 комментария

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imaxim
Чей велосипед всю дорогу выписывал восьмёрки? Кому нужно срочно пересдать на аттестат зрелости?
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Alex1104
Здесь сложная дилемма. С одной стороны хотят ставить, с другой - мужчин крайне мало, а наличие даже одного мужчины дает ощутимое преимущество в физике. А уж двое - порвут всех.
С точки зрения эстетики... Не моё,
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Andrew Wryneck
вы самое слабое звено, прощайте ©
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Under
кто тянет команду на дно?
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