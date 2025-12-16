«Это было ПТСР в чистом виде, пришлось поработать даже с психологом». Данченко о поражениях российских синхронисток на ЧМ-2025

Данченко: после поражений наших синхронисток пришлось работать с психологом.

Тренер Татьяна Данченко высказалась о поражениях российских синхронисток на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

– Лет десять назад вы сказали, что даже предположить не беретесь, что с вами будет, если доведется проиграть. После того как Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали на чемпионате мира в Сингапуре лишь третьими, не задумывались, случаем, что это определенный знак, повод вообще подвести черту под тренерской профессией?

– Такая мысль однозначно появлялась. Хотя гораздо сильнее было ощущение колоссальной внутренней травмы, которую невозможно пережить.

– Но почему? Вы же ехали в Сингапур, прекрасно понимая, что такой вариант возможен.

– Одно дело – понимать, и совсем другое – полностью погрузиться в эту ситуацию, пережить все эти эмоции. Конечно, мы заранее знали, что на нас будут смотреть пристальнее, чем на другие команды, больше придираться, строже судить. Все это было очевидно еще в мае – после того как на этапе Кубка мира в Египте наш дуэт отправили на 12-е место оценкой за артистичность. Точно так же мы понимали, что сейчас никто не застрахован от ошибок. На максимальной гипоксии, на которой приходится работать по существующим правилам, многие спортсменки сбиваются, забывают программы. Такое происходило даже на Олимпиаде в Париже – как с топовыми спортсменками, так и с командами.

К тому же и Майя Дорошко, и Таня Гайдай не имели такого гигантского опыта, какой был до них у Светланы Ромашиной и Светы Колесниченко. Даже когда на Играх в Токио девчонкам включили не ту музыку, они и бровью не повели – вышли еще раз и отработали идеально. Но одно дело – приехать на соревнования в ранге фаворитов, и совсем другое – появиться там, когда чемпионы успели смениться не по одному разу, а тебя на этой арене уже никто не ждет. Все это добавляло страха, волнения. Но после того как китаянкам в технической программе не обнулили сорванный элемент (за ту же самую ошибку, что в произвольной сольной программе случилась у Татьяны Гайдай), мне однозначно хотелось все бросить. Там мы на 100% должны были стать минимум вторыми.

– Как и в финале?

– Да. Мы прилично подняли коэффициент сложности произвольной комбинации по сравнению с полуфиналом. Нашли в правилах лазейку, позволяющую это сделать, не меняя программу. Элементы девочки сделали лучше, чем в предварительных соревнованиях, но осталось ощущение, что судьи так отчаянно старались не дать нам золото, что перестраховались и опустили нас на бронзу. Мне показалось, что больше всего от этого офигели итальянки, которые вообще никак не рассчитывали на серебро.

– Долго приходили в себя после пережитого в Сингапуре?

– Мне целый месяц каждую ночь снились кошмары. Что девочки забывают купальники, забывают какие-то куски программы, что я забываю в отеле диски с музыкой, что нам включают чужое сопровождение, что мы откатываемся на последнее место. И диалоги, диалоги, диалоги. То есть это было ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – Спортс’’) в чистом виде, пришлось поработать даже с психологом.

Такие сны периодически случаются до сих пор, но после реабилитационного курса в санатории в Кисловодске и большого количества всевозможных релаксационных процедур меня все-таки начало понемногу отпускать. Не скажу, что полностью восстановилась, но поняла, что силы и желание сделать более высокий результат у меня все-таки остались. А значит, мы снова сможем выигрывать. Плюс у меня нет никакого пассивного дохода, который позволял бы жить комфортной жизнью, не работая. «Золотой парашют» мне никто не обещал и не предлагал, поэтому я продолжаю делать то, что умею, – сказала Данченко.

