Павел Самусенко: «Если и называл себя лузером, то только в шутку. Старался это в себе высмеивать, ведь понимал что я не лузер»

Серебряный призер чемпионата мира-2025 по плаванию Павел Самусенко рассказал, что раньше старался высмеивать свои неудачи.

Сегодня Самусенко победил на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге на дистанции 50 метров на спине.

– Когда ничего не получалось, сам себя лузером называл?

– Только в шутку. Старался это в себе высмеивать, ведь понимал что я не лузер, показывал очень хороший результат.

– Так, разумеется, это был расклад – ты в топ-3 мирового рейтинга при этом с коллекцией четвертых мест.

– Да, я пришел к этому осознанию. Высокие задачи и цели не переставал себе ставить. Стечение обстоятельств в спорте часто определяет итоговое место. Было, конечно, обидно, что место не то, на которое мог бы рассчитывать, при этом плыл на более высокий результат, о котором я и подумать не мог.

– Как медаль [ЧМ] отметил?

– По сути, никак. После чемпионата мира нас встретили в аэропорту в Москве, было много интервью, эфиров. Все это с красными глазами – не мог уснуть в самолете, не успел переваривать все случившееся – плыл ведь в последний день. Сходили в студию «Матча», потом была встреча с руководством федерации, с Дмитрием Аркадьевичем Мазепиным.

Потом я поехал домой в Полярные Зори. Меня встречали с колонкой, гимном и мыльными пузырями, «Паша – гордость наша». Мне было очень приятно, но слегка не по себе, потому что хотелось уже немного расслабиться – к такому вниманию не привык, всегда был темной лошадкой. <...>

– Об Олимпиаде думаешь?

– Да, просто потому, что идет олимпийский цикл и подготовка. И после этой Олимпиады будет решаться вопрос о карьере, нужно думать не только о спорте. Спорт конечен, и не хочется упустить свое счастье, – ответил 24-летний Самусенко.