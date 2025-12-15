Александр Бондарь: «По поводу завершения карьеры еще не думал, но возраст уже обязывает иногда задумываться об этом»

Прыгун в воду Бондарь: пока не задумывался о завершении карьеры.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в прыжках в воду Александр Бондарь высказался о продолжении карьеры.

На чемпионате мира-2025 Бондарь завоевал бронзу в синхронных прыжках с вышки в паре с Анной Конаныхиной.

«Пока что выступаю, тренируюсь, по поводу завершения карьеры еще не думал, но возраст уже обязывает иногда задумываться об этом.

Но пока никаких заявлений не делаю, продолжаю тренироваться. Все в принципе нормально по физическому состоянию, еще можно где-то немного побороться», – сказал 32-летний спортсмен.