Шишкина о допуске мужчин-синхронистов к Олимпиаде: «Единицы способны с ходу встать в женскую группу. Многие страны не будут использовать эту опцию на Играх»

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина высказалась об уровне мужского синхронного плавания.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года. В каждую команду из восьми человек смогут войти по два представителя мужского пола – при этом их участие не будет считаться обязательным.

«С 2015 года, когда мужчинам впервые было разрешено участвовать в чемпионатах мира, в составе микст-дуэта, прошло семь лет.

Безусловно, за это время в мире повысился уровень мужского синхронного плавания, но многие представители все равно не дотягивают до женщин и в плане технической оснащенности, и в плане чистоты выполнения элементов.

Только единицы, в которые входит и наш Александр Мальцев, способны с ходу встать в женскую группу и не отличаться от слабого пола в худшую сторону. Но таких немного. Пока же включение мужчин не является обязательным условием выступления. А это значит, что многие страны и не будут использовать эту опцию на Играх в Париже.

Но моя интуиция подсказывает, что с каждым годом мы будем видеть все больше и больше мужских ног, выполняющих связки в воде. А рекомендация по включению мужчин станет обязательным условием.

Думаю, лет через 10-15 группы могут сделать смешанными в равных пропорциях: четыре мужчины и четыре женщины. Чтобы показать, что вид спорта абсолютно равноправный для обоих полов», – отметила Шишкина.

МОК разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024